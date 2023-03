Palo para el Barça: cae la cotización de Ansu

La web 'transfermarkt' le valora ahora en 35 millones, 15 menos que hace unos meses Club y jugador hablarán en el futuro de su situación

La web 'transfermarkt', utilizada por muchos clubs para valorar el precio de sus fichajes, ha actualizado la cotización de los jugadores del Barça y la gran sorpresa negativa es el nuevo valor de Ansu Fati, que pasa de los 50 millones de euros de tasación a los 35. Es la rebaja más grande que ha tenido la plantilla blaugrana esta temporada.

La situación de Ansu no es nada fácil porque prácticamente no juega. Sí es cierto que Xavi Hernández le ha venido utilizando en casi todos los partidos, pero con minutos residuales. Al delantero le ha penalizado mucho el hecho de no ser titular y de no poder ayudar al equipo con goles importantes este curso.

Hay mucha rumorología por el futuro de Ansu, pero lo cierto es que no hay ninguna decisión tomada. El club blaugrana habla habitualmente con su entorno y en los próximos meses valorarán su futuro conjuntamente para encontrar la mejor solución. Lo que queda claro es que Ansu debe jugar y que hay clubs interesados en ficharle, aunque el precio de la operación podría ser un problema.

Y es que el Barça, muy reacio a dejar salir a un jugador prometedor como Ansu, solo estaría dispuesto a negociar su marcha por un precio muy alto y la valoración de 'transfermarkt' no va a ayudar. El futbolista, por ahora, tiene claro que desea continuar aunque espera que su rol cambie.