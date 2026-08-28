El 'palo' del Atlético al Barça por los campeones del mundo en plena 'crisis Julián Álvarez'

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona atraviesan un momento de máxima tensión. El conflicto entre ambas entidades se ha intensificado en las últimas semanas por el futuro de Julián Álvarez, con el conjunto azulgrana insistiendo en su deseo de fichar al delantero y el club rojiblanco cerrando la puerta a cualquier negociación.

Joan Laporta volvió a insistir este miércoles en que el Barça mantiene su interés por el argentino y que su oferta continúa vigente, mientras que desde el Metropolitano consideran que toda la situación está perjudicando al Atlético. La entidad madrileña se ha defendido alegando que "la única víctima del caso Julián somos nosotros" y mantiene que existe un 0% de posibilidades de vender al futbolista al conjunto blaugrana.

Y en medio de este enfrentamiento, el Atlético ha recuperado este miércoles en sus redes sociales las imágenes del homenaje que realizó a sus jugadores campeones del mundo con España. El momento elegido no parece casual, ya que llega precisamente el mismo día en que el Barça ha anunciado que no homenajeará a sus nueve internacionales campeones del mundo antes del partido de este jueves ante el Athletic Club.

La indirecta del Atlético

El conjunto rojiblanco ha publicado las imágenes del reconocimiento que dedicó a sus campeones del mundo (Marc Pubill, Marcos Llorente, Álex Baena y Alejandro Grimaldo) antes del partido contra el Villarreal junto al texto de "Hoy es un gran día para volver a disfrutar de nuestro merecido homenaje a la selección campeona del mundo". El contexto convierte el gesto en un evidente recado al club blaugrana, ya que el Atlético ha vuelto a reivindicar públicamente el homenaje que hizo a sus internacionales justo cuando el Barça ha decidido cancelar el suyo.

La decisión blaugrana fue comunicada este miércoles por Laporta, quien explicó que la Federación Española había propuesto reconocer a los internacionales del Barça, pero que el club considera que "no se da el contexto, el entorno y el momento más apropiado" para hacerlo, en referencia a los incidentes del pasado domingo en Elche, donde un socio azulgrana fue reducido por agentes de la Policía Nacional cuando acudía al estadio con una estelada.

FCB

El presidente calificó la actuación policial de "desproporcionada y violenta" y, en su lugar, anunció para este jueves un acto de exaltación de la estelada durante el partido contra el Athletic, organizado por Òmnium, ANC y las Penyes del Barça.

La publicación sobre los campeones del mundo añade ahora un nuevo capítulo a la guerra de mensajes entre ambos clubes. El Atlético no necesita nombrar al Barça: el hecho de recordar hoy su propio homenaje, coincidiendo con la decisión azulgrana de no realizar el suyo, deja clara la comparación que pretende establecer.