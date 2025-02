El Palmeiras fichará sí o sí a Vitor Roque

Vitor Roque será jugador del Palmeiras. La decisión está tomada porque tanto el Barça, que es el principal interesado en vender al jugador como el Verdao respetarán el acuerdo verbal alcanzado por la transacción del delantero, de 25 millones de euros por el 80% de los derechos económicos.

Ahora, falta por determinar si la operación se realiza esta misma semana, antes del viernes, cuando cierra el mercado de fichajes en Brasil; o, por el contrario, ambas partes deberán esperar hasta el 1 de junio cuando se abra la ventana extraordinaria de fichajes que la FIFA ha establecido a causa del Mundial de Clubes, en Estados Unidos.

LaLiga expuso que la venta no sería factible en este momento, porque el Barça no puede recuperar un futbolista cedido con el mercado cerrado. Sin embargo, Barça, Palmeiras y Vitor Roque (el Betis es un actor secundario) están pendientes de la posición de FIFA y UEFA a la interpelación presentada sobre el club blaugrana, basada en la jurisprudencia, de 2024, del ‘caso Pedro Lima’.

En aquella ocasión, fundamentándose en el argumento jurídico conocido como ‘technical transfer’ (‘registro técnico’, en castellano) de la propia FIFA, el máximo organismo del fútbol mundial permitió que precisamente el Palmeiras, con el mercado de fichajes cerrado en Brasil, pudiera aceptar el regreso de su futbolista, que estaba cedido a Inglaterra, para prestarlo inmediatamente a un club croata.

Si la resolución de alguno de los dos organismos defiende la tesis del Barça, Tigrinho dejará de forma inmediata al Betis (que no recibirá ninguna compensación económica a cambio) y regresará a su país, donde la ‘torcida’ palmeirense lo espera con los brazos abiertos, para que sea el ‘9’ que les permita volver a ganar los grandes títulos nacionales y continentales.

Ahora bien, sin un parecer favorable de FIFA o UEFA, a Tigrinho no le quedará otra que quedarse en el Villamarín hasta junio Al margen o no de que haya algún instrumento jurídico firmado entre el Barça y el Palmeiras que asegure su transacción el 1 de junio, el club paulista ya ha comunicado al jugador y a los blaugranas que lo esperará. No se echarán atrás.

El Barcelona, por tanto, ya tendría los 25 millones de euros asegurados de su transacción, que entrarán en su cuenta corriente antes de que termine la presente temporada como exigió en las negociaciones de estas últimas semanas.

Tener que esperar por un futbolista durante tres meses, no es un escenario nuevo para el Palmeiras en este 2025. En enero, fichó a Paulinho, del Atlético Mineiro, por 18 millones de euros en la que era, a falta de la llegada de Vitor Roque, en la contratación más cara de la historia del club paulista. Y el delantero, de 24 años, firmó estando lesionado, porque en diciembre fue operado para solucionar una rotura de tibia por estrés, que lo mantendrá apartado de los terrenos de juegos hasta finales de abril.

La presidenta del Palmeiras, la magnate Leila Pereira, hace bandera de respetar los acuerdos que alcanza, aunque aún no estén firmados. En este sentido, su palabra es una garantía.El Barça puede estar tranquilo.

Si Tigrinho tiene que terminar la temporada en el Betis, el Verdao lo monitorizará a distancia y le exigirá máximo rendimiento y dedicación en los entrenamientos y en los minutos de juego que le conceda Manuel Pellegrini. Quiere que desembarque en Sao Paulo en plena forma para que pueda afrontar a su máximo nivel el Mundial de Clubes de la FIFA, un torneo que, en Sudamérica, clubes, jugadores y aficionados dan muchísima importancia.

O sea, el Palmeiras pretende evitar que le ocurra lo mismo que el Barça, que, en enero de 2024, recibió a Tigrinho en un evidente bajo estado de forma, después de que el delantero hubiera estado un mes de vacaciones y otros dos lesionados por un esguince en el tobillo.