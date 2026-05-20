Las Palmas - Barcelona: horario y dónde ver las semifinales de la Copa de Campeones hoy gratis por TV y en directo

El FC Barcelona se enfrenta a Las Palmas este jueves 21 de mayo en el Estadio Municipal El Val para disputar las semifinales de la Copa de Campeones 2026. Después de protagonizar una remontada para el recuerdo en cuartos de final, los azulgranas llegan a Alcalá de Henares con la moral por las nubes y la misión de levantar el quinto título de su historia en la competición.

El Juvenil A es uno de los equipos que más atención está acaparando esta temporada en el fútbol formativo azulgrana. Campeones de su categoría en la última jornada tras un final apretado, el equipo de Pol Planas cuenta con nombres como Pedro Villar, Óscar Gistau, Quim Junyent o Hamza Abdelkarim entre sus filas.

Òscar Gistau, en una imagen con el Barça esta pretemporada / FCB

Los cuartos de final fueron una buena muestra del talento de la plantilla. Llegaron al Johan Cruyff para el partido de vuelta tras caer 2-0 en el duelo de ida contra el Tenerife, pero el equipo catalán consiguió remontar en la segunda mitad con tres goles en 45 minutos, obra de Pedro Villar, Hamza Abdelkarim y Óscar Gistau.

Se enfrentarán a Las Palmas, que han llegado a la Final Four tras superar al Celta en una eliminatoria agónica. Tras ganar 1-0 en el duelo de ida, los canarios perdieron 3-2 en el de vuelta, aunque los penaltis terminaron decantando la balanza a favor del conjunto Pío-Pío. Semifinal de mucho nivel en la Copa de Campeones, que reúne a las mejores canteras del país una temporada más.

A qué hora se juega el Las Palmas - FC Barcelona de la Copa de Campeones

El partido que enfrentará a Las Palmas y FC Barcelona de semifinales de la Copa de Campeones se disputará hoy jueves 21 de mayo a las 20:30 horas (CEST). El duelo se jugará en el Estadio Municipal El Val de Alcalá de Henares (Madrid).

Dónde ver el Las Palmas - FC Barcelona de la Copa de Campeones gratis

El Las Palmas - FC Barcelona de la Copa de Campeones contará con una cobertura completa. El partido se podrá ver en abierto a través de RFEF TV y Teledeporte, además de otras televisiones como Televisión Canaria, Esport3 y Real Madrid TV que se suman a la oferta televisiva de una Copa de Campeones de contenidos.