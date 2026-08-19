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FC BARCELONA

El palmarés del Trofeo Joan Gamper: victorias del Barcelona y todos los ganadores

Consulta cuántas veces ha ganado el Barça el Gamper y qué equipos han conquistado alguna vez el trofeo desde su primera edición en 1966

Hansi Flick, con el trofeo Joan Gamper

Hansi Flick, con el trofeo Joan Gamper / EFE

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El FC Barcelona es el nuevo campeón del Trofeo Joan Gamper. Con su victoria ante el Al Ahly en la 61ª edición del torneo, el conjunto azulgrana refuerza su condición de dominador absoluto del torneo, atesorando cerca del 80% de los títulos disputados hasta la fecha.

Desde la disputa de la primera edición en 1966, en la que el conjunto azulgrana se impuso ante el Colonia por 3-1, el Barça ha levantado 48 de los 61 trofeos en juego. El último equipo que puede presumir de destronarle es el Mónaco, que en 2024 sorprendió con un contundente 3-0.

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Pero el Mónaco no es el único equipo que puede presumir de haberle arrebatado al Barça 'su' trofeo. El palmarés del Gamper cuenta con un total de 12 ganadores más allá del conjunt, destacando al Colonia como único equipo que lo ha conseguido en dos ocasiones y a Tenerife y Valencia como representantes del fútbol español.

El palmarés del Trofeo Joan Gamper

2026 - FC Barcelona

2025 - FC Barcelona

2024 - AS Mónaco

2023 - FC Barcelona

2022 - FC Barcelona

2021 - FC Barcelona

2020 - FC Barcelona

2019 - FC Barcelona

2018 - FC Barcelona

2017 - FC Barcelona

2016 - FC Barcelona

2015 - FC Barcelona

2014 - FC Barcelona

2013 - FC Barcelona

2012 - UC Sampdoria

2011 - FC Barcelona

2010 - FC Barcelona

2009 - Manchester City FC

2008 - FC Barcelona

2007 - FC Barcelona

2006 - FC Barcelona

2005 - Juventus FC

2004 - FC Barcelona

2003 - FC Barcelona

2002 - FC Barcelona

2001 - FC Barcelona

2000 - FC Barcelona

1999 - FC Barcelona

1998 - FC Barcelona

1997 - FC Barcelona

1996 - FC Barcelona

1995 - FC Barcelona

1994 - Valencia CF

1993 - CD Tenerife

1992 - FC Barcelona

1991 - FC Barcelona

1990 - FC Barcelona

1989 - RKV Malinas

1988 - FC Barcelona

1987 - FC Porto

1986 - FC Barcelona

1985 - FC Barcelona

1984 - FC Barcelona

1983 - FC Barcelona

1982 - SC Internacional

1981 - FC Colonia

1980 - FC Barcelona

1979 - FC Barcelona

1978 - FC Colonia

1977 - FC Barcelona

1976 - FC Barcelona

1975 - FC Barcelona

1974 - FC Barcelona

1973 - FC Barcelona

1972 - Borussia Mönchengladbach

1971 - FC Barcelona

1970 - Újpest Dózsa SC

1969 - FC Barcelona

1968 - FC Barcelona

1967 - FC Barcelona

1966 - FC Barcelona

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