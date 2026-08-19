El palmarés del Trofeo Joan Gamper: victorias del Barcelona y todos los ganadores

El FC Barcelona es el nuevo campeón del Trofeo Joan Gamper. Con su victoria ante el Al Ahly en la 61ª edición del torneo, el conjunto azulgrana refuerza su condición de dominador absoluto del torneo, atesorando cerca del 80% de los títulos disputados hasta la fecha.

Desde la disputa de la primera edición en 1966, en la que el conjunto azulgrana se impuso ante el Colonia por 3-1, el Barça ha levantado 48 de los 61 trofeos en juego. El último equipo que puede presumir de destronarle es el Mónaco, que en 2024 sorprendió con un contundente 3-0.

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Pero el Mónaco no es el único equipo que puede presumir de haberle arrebatado al Barça 'su' trofeo. El palmarés del Gamper cuenta con un total de 12 ganadores más allá del conjunt, destacando al Colonia como único equipo que lo ha conseguido en dos ocasiones y a Tenerife y Valencia como representantes del fútbol español.

El palmarés del Trofeo Joan Gamper