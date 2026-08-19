FC BARCELONA
El palmarés del Trofeo Joan Gamper: victorias del Barcelona y todos los ganadores
Consulta cuántas veces ha ganado el Barça el Gamper y qué equipos han conquistado alguna vez el trofeo desde su primera edición en 1966
El FC Barcelona es el nuevo campeón del Trofeo Joan Gamper. Con su victoria ante el Al Ahly en la 61ª edición del torneo, el conjunto azulgrana refuerza su condición de dominador absoluto del torneo, atesorando cerca del 80% de los títulos disputados hasta la fecha.
Desde la disputa de la primera edición en 1966, en la que el conjunto azulgrana se impuso ante el Colonia por 3-1, el Barça ha levantado 48 de los 61 trofeos en juego. El último equipo que puede presumir de destronarle es el Mónaco, que en 2024 sorprendió con un contundente 3-0.
Pero el Mónaco no es el único equipo que puede presumir de haberle arrebatado al Barça 'su' trofeo. El palmarés del Gamper cuenta con un total de 12 ganadores más allá del conjunt, destacando al Colonia como único equipo que lo ha conseguido en dos ocasiones y a Tenerife y Valencia como representantes del fútbol español.
El palmarés del Trofeo Joan Gamper
2026 - FC Barcelona
2025 - FC Barcelona
2024 - AS Mónaco
2023 - FC Barcelona
2022 - FC Barcelona
2021 - FC Barcelona
2020 - FC Barcelona
2019 - FC Barcelona
2018 - FC Barcelona
2017 - FC Barcelona
2016 - FC Barcelona
2015 - FC Barcelona
2014 - FC Barcelona
2013 - FC Barcelona
2012 - UC Sampdoria
2011 - FC Barcelona
2010 - FC Barcelona
2009 - Manchester City FC
2008 - FC Barcelona
2007 - FC Barcelona
2006 - FC Barcelona
2005 - Juventus FC
2004 - FC Barcelona
2003 - FC Barcelona
2002 - FC Barcelona
2001 - FC Barcelona
2000 - FC Barcelona
1999 - FC Barcelona
1998 - FC Barcelona
1997 - FC Barcelona
1996 - FC Barcelona
1995 - FC Barcelona
1994 - Valencia CF
1993 - CD Tenerife
1992 - FC Barcelona
1991 - FC Barcelona
1990 - FC Barcelona
1989 - RKV Malinas
1988 - FC Barcelona
1987 - FC Porto
1986 - FC Barcelona
1985 - FC Barcelona
1984 - FC Barcelona
1983 - FC Barcelona
1982 - SC Internacional
1981 - FC Colonia
1980 - FC Barcelona
1979 - FC Barcelona
1978 - FC Colonia
1977 - FC Barcelona
1976 - FC Barcelona
1975 - FC Barcelona
1974 - FC Barcelona
1973 - FC Barcelona
1972 - Borussia Mönchengladbach
1971 - FC Barcelona
1970 - Újpest Dózsa SC
1969 - FC Barcelona
1968 - FC Barcelona
1967 - FC Barcelona
1966 - FC Barcelona
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