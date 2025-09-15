El 'palco VIP' a coste cero en el Johan: "Hicimos guardia y nos ofrecieron 500 euros"

Si ya en Montjuïc la demanda para asistir en directo a los partidos en casa del Barça era altísima, imagínense en el Estadi Johan Cruyff. Y con apenas 4.000 entradas disponibles para los abonados. El coqueto campo donde habitualmente juegan el Barça Atlètic y el Femenino se quedó minúsculo para acoger un Barça-Valencia de la Liga EA Sports. Con dos históricos del fútbol español, dos transatlánticos con una masa social enorme.

Pero las circunstancias y el contexto en can Barça han conducido a que se viva esta situación anómala. El cuadro de Flick disputando un duelo de local ante apenas 6.000 espectadores en total. Primer encuentro oficial que disputa el cuadro barcelonista en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Probablemente, ni siquiera nos podemos llegar a hacer una idea de la locura que se desató en los aledaños del Johan.

ESTRECHEZ Y CAOS

Si ya de por si se desata un torrente ingente de aficionados (muchos de ellos sin entrada) en Montjuïc, en un enclave con calles tan estrechas y con un espacio tan reducido como el que rodea al Johan Cruyff, todo se complica mucho más. El dispositivo de Mossos de Esquadra y la Policía Local de Sant Joan Despí tuvo que ampliarse muchísimo, lógicamente, respecto al que se monta cuando juega el femenino o el filial.

Imagen del balcón del edificio de enfrente del Johan Cruyff / Dani Barbeito

Y entre toda la muchedumbre se daba también otra circunstancia nada habitual. Y es que en el bloque de pisos que hay enfrente del estadio se podía ver (desde las plantas más superiores) perfectamente todo el rectángulo de juego. Es decir, que había gente dándose patadas y pagando 800 euros por una reventa y más de 1.000 por un palco VIP y los ocupantes de esos pisos iban a poder presenciar el encuentro de forma gratuita, tomándose una cerveza directamente de su nevera o cenando en el balcón mientras disfrutaban del recital de Fermín López, Pedri, Lewandowski, Rashford y compañía.

LOCURA

En SPORT nos acercamos este lunes para sondear a los vecinos y saber cómo vivieron toda la locura que se desató debajo de sus casas. Y para recoger anécdotas y ofrecimientos de todo tipo de los aficionados culés que buscaron formas surrealistas para poder ver desde esa zona privilegiada un Barça-Valencia muy muy restringido, como ya hemos detallado.

Gente en los balcones antes del Barça-Valencia / Barbeito

"Fue de locos. Estuvieron toda la tarde picando a los timbres para ver si podían acceder al bloque y colarse en la azotea. Pero como ya estábamos prevenidos del Gamper, decidimos cerrar con llave la puerta de acceso a esa zona, así que aunque hubieran pasado del portal no hubieran podido acceder ahí", nos dice una vecina.

Los vecinos estábamos controlando porque se intentaban colar; me ofrecieron 500 euros

Las vistas desde los balcones del edificio enfrente del Johan / Barbeito

Desde cuatro o cinco pisos pudieron ver perfecto, como decíamos, la superficie del césped del Johan. Esta vecina, que prefiere mantenerse en el anonimato, nos muestra vídeos de cómo se vio el encuentro desde su casa. Mejor, seguramente, que desde algunos puntos del estadio. "Muchísima gente se intentó colar. Estaba todo el vecindario controlando, haciendo guardia. Llegaron a ofrecernos 500 euros por subir y seguirlo desde el balcón. Nunca habíamos visto algo así".