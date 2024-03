Las palabras de Lamine tras lucirse contra el Mallorca

Salvó al FC Barcelona con un auténtico golazo justo antes de entrar en el último cuarto de hora de juego. Se echó el conjunto azulgrana a su espalda en un momento clave, cuando los de Xavi Hernández no encontraban el rumbo ante un “rocoso” Mallorca mientras los aficionados culés desplazados al Estadi Olímpic Lluís Companys se ponían cada vez más nerviosos. Recibió, merecidamente, el premio al MVP del compromiso. Todo ello con 16 años.

Y, justo después del final del encuentro, Lamine Yamal no quiso que la atención mediática se centrara en su figura. “Estoy muy feliz, sobre todo, por la victoria del equipo y la portería a cero”, declaró en su primera respuesta en la entrevista a pie de campo que concedió a ‘DAZN’. Hay futbolistas que han nacido para dominarlo absolutamente todo.

“He visto un agujero y he disparado. He intentado fijar a un lateral y, como me han dejado espacio, lo he aprovechado”, dijo Lamine sobre su espectacular tanto en los últimos compases del compromiso. “Marcar un gol ante nuestra afición es un sueño cumplido, pero ha sido un partido muy rocoso y estoy contento por la victoria”, añadió el atacante, con ganas de Champions League. "[El duelo ante el Nápoles] es el partido más importante para nosotros”, zanjó sobre la resolución de la eliminatoria de octavos de final de la máxima competición continental.

Un jugador “diferencial”

También atendió a la televisión con derechos Iñigo Martínez. El central vasco elogió a Lamine y reconoció que los más veteranos del vestuario del Barça deben ayudarle a exprimir sus virtudes. “Lo vemos todos: es un jugador diferencial. Hay pocos futbolistas con este talento. Es muy desequilibrante, a la mínima genera peligro y ocasiones. Esperamos que siga en esta línea. Debemos seguir arropándole porque es muy joven”, reflexionó.

El zaguero consideró que el triunfo ante el Mallorca fue muy importante en el aspecto anímico. “No ganar hoy hubiera sido difícil de gestionar antes de recibir al Nápoles. Sabíamos que el Mallorca se encerraría. Estamos muy contentos por la victoria”, finalizó.