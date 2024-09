Pago final del Barça a Setién por su finiquito

El FC Barcelona llegó a un acuerdo con Quique Setién para pagarle la indemnización por su despido hace casi tres años. El club azulgrana, para evitar que la disputa llegara hasta los tribunales, pactó con el que fue el entrenador del club durante ocho meses en 2020, el año de la pandemia.

La cifra final del acuerdo, según informó en su día la SER, rondaba los cuatro millones, una cantidad inferior a la que tendría que haber recibido en caso de cumplir su contrato que le ligaba al club blaugrana hasta junio de 2022. Setién fue despedido mucho antes, en agosto de 2020, pocos días después de la debacle de Lisboa, el infame 2-8 ante el Bayern.

El acuerdo al que llegaron Barça y Setién contemplaba que el pago se realizará en seis plazos y que, según informa hoy el diario 'MARCA', debería finiquitarse esta misma semana, poniendo así punto final a un periplo de disputas y declaraciones en las que el entrenador dejaba claro en los medios los impagos del club. "El Barça todavía no me ha pagado todo lo que me debe", llegó a declarar Setién en prensa preguntado sobre su finiquito en octubre de 2022.

Una relación tocada que acabó en los tribunales

Más allá del 2-8 contra el Bayern de Múnich en Lisboa en la fase final especial de la Champions League del coronavirus, los meses de Quique Setién como azulgrana no pasarán a la historia como la mejor gestión de vestuario, cuando el técnico registró varios enfrentamientos con los líderes del equipo como Leo Messi o Luis Suárez.

Tras su despido, la disputa entre el club barcelonista y el técnico llegó a los tribunales, ya que la directiva de Josep Maria Bartomeu consideró que Setién no había cumplido con sus objetivos y promesas y la otra argumentaba que eso no era un motivo suficiente para eludir el pago de la indemnización. El caso, tras el acuerdo, ha quedado archivado.