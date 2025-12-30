El padre de Vuskovic abre la puerta a su futuro con el Barça pendiente

Luka Vuskovic vuelve a situarse en el radar del FC Barcelona. El joven central croata, de 18 años y propiedad del Tottenham, está completando una progresión meteórica durante su cesión en Alemania y su nombre vuelve a aparecer vinculado a la agenda de grandes clubes europeos, entre ellos el conjunto azulgrana.

Tal y como informa la prensa alemana, el Barça es uno de los equipos que sigue de cerca la evolución del defensor, actualmente cedido hasta final de temporada. Su padre, Danijel Vuskovic, confirmó en declaraciones recientes el interés que está generando su hijo: "Están llamando, muchos, de hecho, pero no les presto atención porque todo se resolverá solo. Simplemente estoy dejando que siga su curso. Hay gente que se encarga de todo y nos mantiene informados de vez en cuando".

El interés del Barça no es nuevo. Desde la dirección deportiva se viene siguiendo a Vuskovic desde su irrupción precoz en el Hajduk Split, donde debutó con solo 16 años en el primer equipo. En el club azulgrana siempre se han valorado especialmente su perfil: central zurdo, dominante en el juego aéreo (1,93 m), con buena salida de balón y capacidad para actuar también como pivote, una polivalencia muy apreciada en los informes de ‘scouting’.

Su crecimiento en Alemania ha disparado su cotización. Transfermarkt ha actualizado recientemente su valor de mercado hasta los 40 millones de euros, una cifra que le convierte en el jugador más valioso de la historia del club donde está cedido. Además, su rápida evolución le ha colocado como candidato a la selección absoluta de Croacia de cara al próximo Mundial.

En cualquier caso, el Tottenham mantiene el control total de su futuro. Vuskovic tiene contrato con los Spurs hasta 2031 y no está claro si el club londinense lo ve como una pieza de su proyecto a medio plazo o si estaría abierto a escuchar ofertas importantes este verano.

"No sé si el Tottenham lo ve solo como su futuro jugador o si estarían abiertos a un traspaso si recibiera una oferta adecuada. El objetivo de Lukas es triunfar con el HSV y disputar el Mundial con Croacia", afirmó su padre.

Mientras tanto, en el Barça toman nota. El club azulgrana mantiene su política de rastrear talentos jóvenes con potencial para el primer equipo y Vuskovic encaja en ese perfil que gusta en los despachos. La competencia, eso sí, es feroz y el escenario económico obliga a ser paciente.