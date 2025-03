El padre de Szczesny da la razón a Flick

Nadie mejor que Maciej Szczesny para calibrar lo vivido por Wojtek en su inesperada etapa en el Barça. En primer lugar porque se trata de su padre y, además, porque en su día también fue futbolista y llegó a defender los colores de la selección polaca.

Maciej admite que TEK no lo tuvo nada fácil en sus primeros pasos al firmar como azulgrana. Inicio complicado en el proyecto de Hansi Flick. "No todo le iba bien a mi hijo, ya que hacía tiempo que no jugaba al fútbol", señala en una entrevista concedida a WP Sportowe Fakty.

Pero papá Szczesny tiene claras algunas de las virtudes de Wojtek que han acabado por seducir a Flick y otorgarle la titularidad del equipo. "Sé que tiene una psique muy fuerte, mantiene la cabeza fría y mantiene sus nervios bajo control. A él no le importa mucho el hecho de ser el único responsable de los goles recibidos. Y así fue al principio".

Tras la exhibición de TEK ante el Benfica, Maciej avisa que su hijo volverá a exhibir su mejor nivel deportivo a sus 34 años y tras su inesperado fichaje por el Barça una vez iniciada la temporada. "Conociendo sus habilidades, esperaba desde el principio que Wojtek volviera a la forma de sus mejores tiempos. No hace falta decir mucho, hay que ver a Wojtek, porque sus actuaciones son muy agradables de ver. Me alegro de que se vea así , concluyó.

Registros de crack

El balance de Szczesny bajo la portería del Barça es espectacular. Hasta el momento ha disputado un total de 14 partidos y aún no conoce la derrota. Con él de titular, el Barça suma 12 victorias y dos empates. Por si fuera poco, TEK ha finalizado ocho de estos enfrentamientos habiendo dejado la portería a 0. No cabe duda que la arriesgada apuesta de Hansi Flick le ha salido bien al técnico germano.