Flick: "Más que el padre, me siento el abuelo de la plantilla"

El Barça está "en un buen momento", tal y como Hansi Flick especificó hace unos días. Y esa es la sensación en los entrenamientos y en las comparecencias del técnico alemán. Ambiente distendido, sonrisas. Es verdad que esto es cíclico y a veces muy efímero. Los resultados mandan. Y desde hace un buen tiempo en el Barça las aguas bajan tranquilas y la situación deportiva es muy positiva.

La activación en el Campo Tito Vilanova fue una balsa de aceite. Bromas, griterío. El staff también implicado. La victoria del otro día en Albacete y las buenas sensaciones en Elche y ante el Copenhague y el Oviedo han sido el mejor bálsamo.

Pedri y Raphinha en la enfermería

Pese a que el técnico de Heidelberg cuenta ahora mismo con dos piezas fundamentales como Pedri y Raphinha el la enfermería, el resto del plantel está respondiendo y se espera que estén ambos ya proximamente de regreso. No ante el Mallorca, eso sí.

Flick saluda a Raphinha durante un partido del Barça / EFE

Sobre Raphinha, el teutón dejó la última hora: "Tenemos que esperar, día a día. Ahora mismo, en el momento en el que sienta que puede entrenar con nosotros y reciba luz verde del personal médico, lo hará. Tenemos que ir paso a paso y con buena letra". Y respecto a Pedri, "todo está yendo como estaba previsto. No sé cuándo estará de vuelta para jugar, pero está progresando adecuadamente y todo va bien".

Como datos a tener cuenta, Hansi Flick todavía no sabía en su rueda de prensa previa al encuentro ante los baleares que el rival de semifinales de Copa del Rey es el Atlético de Madrid, así que no hubo reacción a ese sorteo por parte del alemán.

La figura de Araujo

También fue cuestionado acerca de la figura de Ronald Araujo, una de las noticias más positivas de la semana con esa titularidad en el Carlos Belmonte: "Está físicamente diferente a otros jugadores, es rápido, bueno en el uno contra uno, en los duelos...Es uno de nuestro capitanes y de nuestro líderes. Tenemos que ir paso a paso. Se ha adaptado y mejorado mucho y le tenemos que ayudar a adaptarse mejor en nuestra filosofía".

Más que un padre, por edad me siento como un abuelo

Una de las anécdotas de la comparecencia fue acerca de si se siente como un "padre" para los jugadores, parafraseando lo que dijo precisamente Araujo hace unos días. "Yo creo que a veces soy el abuelo, no el padre, por la edad. Lo importante es que el jugador nos pueda dar todo lo que tiene, igual que en cualquier empresa. Estás más relajado y motivado para dar más de ti mismo. Es uno de mis principios. Cuido de ellos para que tengan un mejor rendimiento. Siempre concentrados y dando el máximo por este club, lo valoro mucho. No es solo lo que se hace en el césped, también todos tienen que ser respetados como se merecen y necesitan. Es una buen base para nuestra relación, nadie está por encima de nadie, todos en el mismo nivel".

Mojica persigue a Lamine Yamal en el 0-3 de la jornada 1 en Son Moix / CATI CLADERA / EFE

Quien está a un nivel superlativo, en un estado de forma excepcional, es Lamine Yamal. "Es necesario mejorar y hacerlo mejor cada día. Lo importante es que entrene como un campeón, es muy inteligente, también en el campo. Tienes que dar lo mejor de ti y si entrenas al 100%, podrás hacerlo. Es increíble y es grande lo que puede lograr".

Jan Virgili y su momento en el Mallorca

Una de las principales amenazas del rival del Barça de este sábado es un viejo conocido de Flick. De hecho, lo tuvo esta pasada pretemporada a sus órdenes. Jan Virgili se marchó en agosto rumbo a Mallorca. No quiso seguir en Segunda RFEF con el filial y Jagoba Arrasate apretó mucho. Como informamos en SPORT, la entidad azulgrana se guardó un 40% de una futura venta y un derecho de tanteo. Su cláusula es de 30 millones.

Noticias relacionadas

Sobre la figura del de Vilassar, Flick dijo que "Jan Virgili está haciendo un trabajo fantástico en Mallorca. Es de la Masia y estoy feliz por él". Veremos si el Barça decide aprovechar esas ventajas en verano y recuperarlo, aunque hoy en día la apuesta es Rashford para el extremo.