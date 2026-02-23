El padre de Pedri lo confiesa: "Toda la familia nos hicimos del Barça a raíz de eso"

Con 23 años, Pedri se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas y pieza clave tanto en el FC Barcelona como en la selección española. El canario ha enamorado a los aficionados y expertos, pero detrás del futbolista que deslumbra en los grandes estadios hay una historia marcada por la humildad, la familia y el trabajo constante.

Su trayectoria deportiva empezó en el UD Tegueste, pasó por el Juventud Laguna y, finalmente, dio el salto a la UD Las Palmas. En 2019, con solo 16 años debutó en Segunda División, convirtiéndose en el goleador más joven de la historia del club. Aunque el salto definitivo llegó cuando fichó por el FC Barcelona en 2020.

El día que recibió la noticia se convirtió en uno de los más importantes de su vida: "Cuando me lo dijeron, la verdad es que ni me lo creía. Me puse muy feliz y lo celebré con mi familia. Jugar en el Barça es un sueño desde pequeño".

Su entorno siempre estuvo marcado por el barcelonismo, ya que su abuelo fundó la Peña Barcelonista de Tegueste y sus padres regentan un bar en el pueblo decorado con recuerdos del Barça.

"Cuando nací me pusieron la camiseta del Barça. Mi abuelo y mi padre eran culers a muerte y esto me lo han trasladado (...) En mi casa de Tenerife hasta los platos para comer son del Barça, y también tenemos una sartén que coleccionamos con el Sport. Mi familia es muy del Barça", explicó en una entrevista para el club.

Aquella pasión azulgrana, nacida en tiempos en los que el club no vivía sus mejores épocas, terminó convirtiéndose en una herencia que ha pasado de generación en generación dentro de la familia: "Toda la familia nos hicimos del Barça a raíz de eso, yo pagaría dinero para que mi padre hubiera visto todo esto", confesó Fernando, al recordar el recorrido de su hijo hasta la élite del fútbol.

A pesar de la fama, los títulos y los premios, Pedri sigue teniendo claro quién es y de dónde viene, y para él, su familia es su mayor apoyo emocional: "Es lo más importante. Me han dado la vida y siempre han estado a mi lado. Me han ayudado y me han apoyado cuando las cosas no me han ido bien. Y cuando me han ido bien me han hecho tener los pies en el suelo".

El joven canario tiene muy claro lo que significa para él jugar en el Barça: "Yo soy un aficionado culé que tiene la suerte de jugar en su equipo. Vivo en un sueño y soy consciente cada día cuando me levanto".