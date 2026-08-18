El padre de Marc Casadó (22 años): "Cuando no tenía oportunidades él mismo pedía jugar en el Barça Atlètic y era la persona más feliz del mundo jugando allí. Solo había que continuar trabajando, ha sido su lema y el que siempre hemos intentado inculcarle en casa"

El FC Barcelona afronta el final del mercado de fichajes con más dudas que certezas. En el apartado de las altas, busca un perfil de '9' que encaje en los planes de Flick, con Julián Álvarez como el nombre soñado, pero realistas de la dificultad de acometer su fichaje ante el cerrojo practicado por el Atlético de Madrid.

En cuanto a las bajas, Deco ha ido trabajando todo el verano para liberar la plantilla de los nombres que ya no contaban en el esquema del técnico alemán, dando salida a Ter Stegen o Araujo, además del adiós de Ferran Torres.

Joan Laporta y Deco, durante un acto del FC Barcelona / Javi Ferrándiz

Uno de los que queda pendiente de su futuro es el canterano Marc Casadó, que despuntó notablemente hace dos temporadas con las bajas en el centro del campo, llegando a ir convocado con la Selección Nacional absoluta, pero que con el tiempo ha ido perdiendo protagonismo hasta quedar relegado con un papel más secundario.

Así, en busca de más minutos y un hueco que en el Barça no existe, su destino parecía estar en la liga árabe, aunque el futbolista preferiría quedarse en Europa para seguir en el máximo nivel competitivo y elegir él mismo su próximo club.

Una explosión temprana inesperada

Aunque ahora su rol en el equipo ha cambiado, hace unos meses gozaba de la confianza del entrenador y vivía un momento de dulce que ni siquiera en casa esperaban que llegara tan repentinamente.

Marc Casadó felicita a Hamza Abdelkarim tras el primer gol del egipcio ante el Birmingham City, durante la pretemporada. / Dani Barbeito

"Estamos muy contentos y creo que es el premio a un largo camino, que ahora se van recogiendo los resultados", apuntaba su padre, Albert Casadó, en una charla con el programa 'Què t'hi jugues' de SER Catalunya cuando le preguntaban por cómo había sentado la convocatoria de su hijo con la Selección.

Aunque fuera un hecho destacable, "la familia lo estaba viviendo con la más absoluta normalidad", comentaba, tratando de no cambiar demasiado el entorno del jugador y intentando llevarlo con la máxima naturalidad posible.

No obstante, reconocía que "no se esperaban" que el futbolista hubiera alcanzado ese nivel de excelencia tan pronto en su carrera. Aunque tampoco era algo que descartaran, ni mucho menos, conocedores de la capacidad de sacrificio del joven de La Masia.

Marc Casadó, durante un entrenamiento de la pretemporada 2026/27 / FC Barcelona

"Marc construye lo que ahora le está viniendo con paciencia, humildad, trabajo, esfuerzo, sacrificio y concentrándose en lo que depende de él. Cuando no tenía oportunidades él mismo pedía jugar en el Barça Atlètic y era la persona más feliz del mundo jugando allí. Solo había que continuar trabajando, ha sido su lema y el que siempre hemos intentado inculcarle en casa", resaltaba Albert.

En casa siempre han confiado y su padre apuntaba entonces que "podían intuir que con minutos lo podría hacer bien, pero el papel que tuvo no te lo imaginas tan rápido". Unos minutos que parece que deberá encontrar lejos del Camp Nou.