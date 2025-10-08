El padre de Lamine Yamal la lía en redes y lanza una advertencia

Mounir Nasraoui, más conocido como 'Hustle Hard', lo ha vuelto a hacer. El padre de Lamine Yamal vuelve a ser protagonista después de publicar varias 'stories' en Instagram, donde ha querido lanzar una advertencia a todos los seguidores que lo critican por su manera de apoyar al ‘10’ culé.

Siempre que aparece, da de qué hablar. Ya lo hizo hace unas semanas en la gala del Balón de Oro, cuando Ronaldinho iba a anunciar al ganador del galardón y Nasraoui empezó a cantar: "Lamine, para bien o para mal". Un gesto que no pasó desapercibido, ya que muchos criticaron la manera de actuar del padre del crack culé.

En uno de sus famosos directos, el padre del jugador del Barça explicó el motivo del cántico: "Lamine, desde que nació, su padre le dice 'Lamine para bien o para mal'. Es una frase que la decimos siempre. Yo apoyo a mi hijo, estoy con él porque soy su padre. Cuando me vaya de este mundo, siempre me recordará".

En los últimos días, se ha puesto el foco en que los padres de Lamine Yamal se están aprovechando de su fama. Aún más, después de conocerse el nuevo negocio de su madre, Sheila Ebana. Por ello, 'Hustle Hard' ha querido recordar una vez más que no necesita a nadie para triunfar.

El padre del '10' culé ha escrito vía 'storie' de Instagram que "nací para morir no para ser el perro de cualquiera. 'Hustle Hard'". Una declaración llena de intenciones a todos sus 'haters'.

Por otro lado, ha reconocido que "no me hace falta nadie solo la bendición de mi madre", después de desvelar a todos sus seguidores las reproducciones que ha conseguido en los últimos noventa días: 368.847.372. Unos datos magníficos que demuestran de que el padre de Lamine Yamal es todo un referente en el mundo de las redes sociales.