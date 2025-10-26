El padre de Lamine Yamal, sin pelos en la lengua tras la tangana contra su hijo: "Nos vemos en Barcelona"

El FC Barcelona se fue de vacío del Santiago Bernabéu tras perder 2-1, en un encuentro que tuvo absolutamente de todo: jugadas polémicas, auténticos golazos y una tangana final que dejó a todos calientes. Hace tiempo que no se vivía un clásico tan intenso, y parece que no será el último de la temporada.

Lamine Yamal fue el gran agitador en la previa del partido, tras acudir al plató de la Kings League diciendo que ya sabía lo que era marcar en el Santiago Bernabéu y asegurando a Ibai Llanos que lo iba a volver a hacer. Además, dejó caer que el Real Madrid roba en los partidos.

Tampoco se mantuvo al margen en las redes sociales, ya que colgó una foto celebrando su último gol frente al equipo blanco. Todo esto no gustó nada dentro del vestuario del Real Madrid. Tras la derrota, Carvajal y Thibaut Courtois fueron directamente al '10' culé para recriminarle que hablara ahora, después de la derrota.

Por ahora, Lamine Yamal no se ha pronunciado al respecto, pero sí lo ha hecho su padre, Mounir Nasraoui. El de Rocafonda compartió una 'storie' en Instagram comentando: "Menos mal que solo tiene 18 años", acompañado de tres emoticonos: una sonrisa, una sonrisa llorando de risa y un delfín. Además, publicó una foto de Lamine Yamal, en la previa de la Kings League.

El padre de Lamine Yamal, en Instagram / Sport

Mounir Nasraoui calentó el Clásico

Antes del encuentro, el padre del '10' culé calentó el partido con un directo en Instagram, donde aseguró que "mi hijo no tiene miedo, mi hijo tiene honor y orgullo. Está satisfecho con lo que ha conseguido. Me dan pena algunas personas que piensan que ha hecho algo que no debía".

Durante el directo, Nasraoui se dirigió al maniquí de Lamine Yamal y le gritó: "¡A por ellos!". En ese momento, mientras preparaba una tortilla de patatas, añadió con humor: "Yo me los cocino aquí y mi hijo se los cocina allí".