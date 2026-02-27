FC BARCELONA
El padre de Lamine estalla contra sus seguidores: "Para los que deseen que haga daño a mi hijo..."
Mounir Nasraoui publicó un enigmático texto en el que protesta contra sus enemigos
Mounir Nasraoui volvió a sorprender a sus seguidores en Instagram con un mensaje que no dejó a nadie indiferente. El padre de Lamine Yamal, conocido en redes como ‘Hustle Hard’, compartió unas historias con un tono contundente y personal. En esta ocasión, no estuvo relacionado con el FC Barcelona ni con la actualidad deportiva de su hijo, sino con un asunto completamente extradeportivo.
Residente en el barrio barcelonés de Pedralbes desde hace aproximadamente un año, Mounir lleva una vida discreta en un piso de la zona. A través de sus redes sociales muestra su día a día, desde sus platos en la cocina hasta reflexiones personales, además de los ya habituales directos espontáneos en los que interactúa con sus seguidores y expresa su orgullo por Lamine.
Mounir se defiende
En los últimos días, el padre del joven talento del Barça recibió varias acusaciones sobre su comportamiento con su hijo. Algunos comentarios cuestionaban su papel en la vida del futbolista. Sin embargo, Mounir no tardó en responder públicamente, defendiendo su implicación y cercanía desde los inicios de la carrera del extremo.
“Para todos los que deseen que hago daño a mi hijo sois lo que no hay cuando tenía que estar con mi hijo ¿dónde estaban ustedes? Yo sigo aquí ‘24/7’”, escribía en sus historias de Instagram, manteniendo su estilo directo y sin filtros. Con estas palabras, quiso dejar claro que siempre ha estado presente en la vida de Lamine.
En el mismo mensaje, añadió otra frase contundente: “De parte de Hustle Hard hacer vuestra vida porque mirándome no vais conseguir nada”, respondía. Así, Mounir cerraba su reflexión lanzando un mensaje a quienes, según él, viven pendientes de sus movimientos en redes sociales.
La denúncia al Ayuntamiento
La semana pasada, además, protagonizó otro momento que se hizo viral, esta vez con una reclamación directa al Ayuntamiento de Barcelona. Nasraoui denunció públicamente el estado de los parques en su barrio de Pedralbes, señalando la falta de agua en las fuentes.
“Mirad, señores, no hay agua”, repetía en un vídeo mientras mostraba las instalaciones. En la grabación también hacía referencia a sus orígenes: “Yo soy de Rocafonda, de Mataró, y allí hay agua para dar y vender”, aseguraba, comparando la situación con la del barrio donde creció.
El vídeo se difundió rápidamente en redes sociales, tanto por su tono espontáneo como por el hecho de dirigirse en catalán a varias vecinas. “Estos pobres animales no pueden beber agua. Por favor, esto es una vergüenza. Estoy hablando ahora en catalán para que la gente entienda lo que hay”, decía ante la cámara.
Mientras tanto, Mounir continúa con su vida tranquila, siguiendo las recomendaciones de su familia y tratando de ignorar a quienes, según sus propias palabras, no desean su bienestar.
