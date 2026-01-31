El padre de Lamine y su elogio en directo: "Hijo viéndote así jugar me pongo hasta cachondo"

Lamine Yamal no deja de sorprender. El joven futbolista del FC Barcelona volvió a ser protagonista en LaLiga con un gol espectacular ante el Elche, una acción que encendió al estadio… y también las redes sociales.

A sus 18 años, el astro azulgrana sigue escribiendo capítulos de precocidad en forma de goles. Tras su tanto en el minuto 6 que abrió el marcador, una de las reacciones que más ha llamado la atención fue la de su padre.

Mounir Nasraoui compartió unas palabras a través de un vídeo en su perfil de Instagram. “Qué grande eres, hijo… viéndote así jugar me pongo hasta cachondo. Que Dios te bendiga”, dijo

Como no podía ser de otra forma, las palabras del padre de Lamine se hicieron virales a los pocos minutos por su contundencia.

El Barça se marchó de Elche con otra victoria (1-3) que le deja más líder todavía de LaLiga y gracias, en gran parte, al primer gol de Lamine que volvió a ser protagonista en el campo. Para su padre queda el protagonismo lejos del césped.

Un sinfin de momentos

El padre de Lamine se ha convertido en una figura recurrente en redes sociales gracias a una serie de vídeos y directos que han disparado su viralidad. Entre los episodios más comentados destaca el surrealista clip en el que aparece en su cocina hablando con un maniquí que representa a su hijo mientras prepara nuggets, un momento que se difundió masivamente por su tono humorístico y desconcertante.

También se hicieron populares grabaciones familiares como la “pelea” de boxeo en tono de broma con el joven futbolista, o imágenes antiguas en las que se le ve con una camiseta del Real Madrid, generando debate por la rivalidad histórica con el Barça.