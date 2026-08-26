El padre de Gavi: "Él viene de una familia humilde, no somos futboleros en el sentido de que nadie ha jugado. El día que no quiera jugar a fútbol, le he dicho que nos lo diga, pero creo que va a ser tarde"

Todos suspiramos al leer el comunicado oficial del FC Barcelona. Al final no fue 'nada'. Gavi se sometió a pruebas médicas esta mañana del lunes y el futbolista está bien, fue un pequeño golpe. El propio futbolista se encargó de tranquilizar a la afición a través de un mensaje en Instagram, tras el partido ante el Elche: "Gracias a los que están siempre conmigo apoyándome y van conmigo a muerte. No entiendo el fútbol de otra manera lo siento por haceros sufrir tanto", escribió el centrocampista.

Gavi ha sufrido durante los últimos años. Especialmente, de su rodilla. El de Los Palacios se ha sabido reponer de todos los contratiempos, para seguir haciendo lo que más le gusta: jugar al fútbol. Con el Barça, pudo jugar el final de la temporada pasada a buen nivel, lo que le dio tiempo a entrar a la convocatoria de la selección española para el Mundial.

En el primer partido, de hecho, fue titular ante Cabo Verde. Gavi es un jugador que hace vestuario y muy trabajador. Ya lo decía su padre, Pablo Páez. "Él viene de una familia humilde, no somos futboleros en el sentido de que nadie ha jugado", explicaba en 2021.

Gavi, hecho por y para el fútbol

"El día que no quiera jugar a fútbol, le he dicho que nos lo diga, pero creo que va a ser tarde porque el fútbol es su pasión. Hoy ha sido un día para enmarcar, en La Cartuja, la gente coreando el nombre, España ha ganado... esto no se olvida", recuerda el padre de Gavi en 2021 en 'El Larguero'.

El centrocampista del Barça debutó con España en 2021, pero ese día, fue especial para el jugador. Su padre recuerda cómo logró la clasificación para el Mundial de Catar 2022, un mes después de su primer partido como internacional en España jugando en La Cartuja.

Gavi y Lamine Yamal, con el trofeo del Mundial. / Sport.es

"Fuimos todos, los padres, los abuelos, los tíos, los primos... medio pueblo", explicó el padre del centrocampista azulgrana en su día.

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Sin duda, para Gavi, fue una noche especial. Ese día, se consolidó con la selección española, con Luis Enrique, y ya llevaba más de dos meses jugando oficialmente con el Barça. Una vez concluido el partido, ya casi sin público en la grada, Gavi volvió a saltar al césped y se fue a uno de los fondos para saludar a un grupo de unos 15 chavales. "Son amigos de él del pueblo, de toda la vida", desveló Pablo Páez, que admitió que estaba muy emocionado.