El padre de El Aynaoui: “Mi hijo sería el más feliz del mundo si algún día juega en el Barça”

Neil El Aynaoui se está consolidando como una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 con Marruecos. A sus 24 años, el mediocentro de 1,86 metros está asumiendo un papel protagonista en la medular del conjunto africano, firmando actuaciones muy sólidas que ya han llamado la atención de varios clubes importantes del panorama europeo, que siguen de cerca su crecimiento en un escaparate de máximo nivel.

En la fase de grupos, el marroquí está siendo indiscutible: ha completado los 90 minutos tanto en el empate ante Brasil (1-1) como en la victoria frente a Escocia (1-0), mostrando una gran fiabilidad con balón, criterio en la circulación y mucho equilibrio en el centro del campo. Su crecimiento en apenas unos años ha sido notable, pasando por etapas complicadas en el fútbol francés hasta asentarse en la élite con la Roma y convertirse en una de las piezas clave del centro del campo de Marruecos.

El Aynaoui contra Brasil / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El guiño al Barça desde su entorno

En medio de este escaparate internacional, su nombre ha aparecido vinculado al FC Barcelona a raíz de unas declaraciones de su padre, el extenista profesional Younes El Aynaoui: “Mi hijo es del Barça. Vivió en Barcelona hasta los 11 años y sería el hombre más feliz del mundo si algún día juega allí”, ha asegurado, dejando claro el fuerte arraigo familiar con la ciudad y con el club azulgrana.

El propio jugador ya ha reconocido en más de una ocasión su admiración por el Barça y por Andrés Iniesta como referente, además de explicar que se crió en Barcelona, donde empezó a desarrollarse como futbolista y llegó a jugar en el CF Gavà, un paso que marcó sus primeros años de formación.

El Aynaoui con la Roma / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Situación complicada a corto plazo

Pese al ruido generado, su salida no es sencilla. El Aynaoui pertenece a la Roma, que apostó fuerte por él tras pagar alrededor de 23 millones de euros al Lens el verano pasado para hacerse con sus servicios y firmarle un contrato de larga duración hasta 2030.

Por ahora no hay movimientos ni contactos formales por parte de ningún club, pero su rendimiento en el Mundial está disparando su valor y colocándole en la agenda de varios grandes de Europa de cara al futuro. En el Barça, su nombre aparece más como opción de seguimiento a medio plazo que como operación inmediata.