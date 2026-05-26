El padre de Ansu, resignado por la lista de la Roja: "Ahora estaba a un nivel superior que cualquier delantero español"

Ansu Fati tenía opciones de entrar en la lista para el Mundial, pero finalmente el seleccionador Luis de la Fuente optó por otros nombres en la delantera y dejó al canterano blaugrana fuera de la convocatoria. Había mucha expectación con su nombre, pero finalmente no entró. El padre de Ansu, Bori Fati, se mostró resignado por la decisión: "Esta temporada terminó bien la liga y estaba en muy buena forma. Terminó la liga francesa con el Mónaco a un nivel superior al de cualquier otro delantero español. Pero si la selección nacional no se dio cuenta de eso, entonces se acabó, no hay nada que se pueda hacer al respecto", afirmó en 'EremNews'.

Bori Fati reconoció que, quizás, le ha faltado algo más de regularidad en la temporada aunque su final de curso merecía el premio: "Ansu terminó la temporada muy bien. El entrenador Luis de la Fuente no lo convocó, pero confía en otros jugadores y eso es todo, no hay nada más que hacer. Teníamos la esperanza de que Ansu fuera a la selección nacional, pero no lo convocó hoy y ahí termina todo".

De hecho, cree que no haber estado en las listas durante mucho tiempo ha acabado pesando ya que De la Fuente tiene un grupo ya muy identificado: "Ansu tampoco ha estado en la selección nacional durante mucho tiempo. Si Ansu hubiera jugado con regularidad durante mucho tiempo, habría sido convocado a la selección nacional, eso es obvio para él. Pero no estaba jugando. Y ya está. Es una lástima, pero llegarán más oportunidades".