El padre de Ansu Fati no da por cerrada su salida al Mónaco: "No hemos firmado nada"

El padre de Ansu, Bori Fati, dejó claro que el fichaje del futbolista por el Mónaco no está cerrado a pesar de lo que se está especulando y que la negociación sigue abierta, por lo que el futuro es incierto: "No es cierto lo que se ha dicho sobre que la operación está cerrada. Todavía no está resuelta porque quedan asuntos pendientes. Debemos esperar al representante, Jorge Mendes, que está ahí hablando actualmente con la directiva del Mónaco y estamos esperando lo que diga el Barça en esta negociación final", aseguró a 'Winwin'.

Bori Fati cree que el acuerdo definitivo aún no se ha dado y apunta a que hay otras opciones encima de la mesa: "Lo primero es lo que diga el Barça. No hemos llegado al 30 de junio y, por ahora, seguimos vinculados al Mónaco. La próxima semana habrá más claridad en todo este asunto. Todo lo que se escuhca no es cierto porque, hasta esre momento no hemos firmado nada. Hay muchos clubs interesados en Ansu en este momento, pero nosotros queremos quedarnos en el Mónaco".

El padre de Ansu explicó que "ni Flick, ni Deco han hablado en absoluto con Ansu. La conversación de Deco será únicamente con Jorge Mendes cuando regrese de sus vacaciones en Brasil. La próxima semana intentaremos resolverlo todo".

Lo que sí dejó claro es que no hay opción alguna de que Ansu Fati regrese al Barça este verano, ya que no va a tener espacio en el equipo: "No, Ansu no se quedará en el Barcelona. Eso seguro. Vamos a ver si todo se resuelve rápido".

Las negociación estaba prácticamente cerrada y el Mónaco quiere activar la opción de compra de 11 millones de euros para quedarse a Ansu en propiedad. Lo que se está discutiendo en estos momentos es el porcentaje de la futura venta que tendrá el Barça. El club blaugrana entiende que vende a un activo que tiene más valor que esos 11 millones de euros pactados, por lo que desea controlar un porcentaje alto si hay un futuro negocio.