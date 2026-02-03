El 'pacto' Flick-Belletti pensando en la Copa

Ya contamos recientemente en SPORT que hay sintonía y una comunicación fluida entre los staffs del primer equipo y del Barça Atlètic. De hecho, Flick se comprometió recientemente a intentar restar lo mínimo efectivos al filial azulgrana para no 'entorpecer' el objetivo prioritario de lograr el ascenso a Primera RFEF. En esta primera mitad de temporada es cierto que Juliano Belletti ha tenido un sinfín de contratiempos y que entre las lesiones y los futbolistas que iban subiendo con Flick ha sido complicado.

La idea a partir de ahora es que la primera plantilla interfiera lo mínimo en el Barça Atlètic. Lógicamente, la prioridad es el cuadro de Flick, eso es impepinable, pero también que los más jóvenes tengan continuidad y minutos. Así pues, solo cuando sea indispensable y haya bajas tirará el alemán de su segundo equipo. Entre otras cosas, la llegada de Joao Cancelo también permite 'liberar' un poco a perfiles como Jofre Torrents, que necesitan regularidad y ritmo de partidos para crecer.

TOMMY, 45' PARA ESTAR EN LA SESIÓN DEL LUNES

Dentro de esta fluidez y comunicación constante, por ejemplo, también entran cierto 'pactos' entre los dos staffs. En cuanto a necesidades y minutos. Por ejemplo, Tommy Marqués, que hace muchos meses que es un habitual con la primera plantilla, jugó tan solo 45 minutos en Terrassa a las órdenes de Flick. La orden estaba dada así, pese a que sorprendió que tan solo jugara 45 minutos. No se trató de unas susitución por decisión técnica.

Tommy y Jofre son dos pilares para Belletti / FCB

Esta maniobra estaba enfocada a que el centrocampista barcelonés pudiera estar este lunes en la sesión de entrenamiento con el primer plantel. Y así ha sido, ha completado el entrenamiento y viajará con el equipo a Albacete para la Copa del Rey.

JOFRE, PENDIENTE DE KOUNDÉ

Quien sí tuvo mucha carga de juego fue Jofre Torrents. Disputó más de 80', pero aún así estuvo este lunes también en la sesión a las órdenes de Flick. En su caso, se retiró cuando apenas habían transcurrido 20'. Pese a que se podía pensar en una lesión, también se trataba de un 'pacto'. Después de la 'tralla' de Terrassa tan solo iba a realizar la activación inicial con el primer equipo Jofre.

Sobre todo teniendo en cuenta que Jules Koundé había acabado tocado el duelo en Elche. Como Jules entrenó con normalidad, el de La Selva del Camp abandonó el Campo Tito Vilanova y este martes no volará rumbo al Carlos Belmonte.