El pacto entre Flick y Belletti

Una de las asignaturas pendientes para esta temporada de Hansi Flick era crear una mayor comunicación y equilibrio con el Barça Atlètic. Ya el curso pasado el técnico de Heidelberg tiró mucho del filial y dio oportunidades a muchos futbolistas del segundo equipo azulgrana. Pero de cara a esta temporada entrante la idea era (es) un mayor intervencionismo, que haya una simbiosis perfecta. También en el apartado físico, claro.

Hansi quiere que los futbolistas que sumen en las sesiones con la primera plantilla lo hagan preparados para ese salto. De ahí que en la preparación física intervenga directamente el staff de la primera plantilla. En esa conexión, Flick y Belletti también pactan, según el contexto, los minutos que jueguen ciertos jugadores que puedan entrar en las listas de convocados del Barça. Por ejemplo, Toni Fernández en Andratx. Se pactó previamente que jugara tan solo una mitad.

PELIGRO EN MUCHOS CAMPOS

También influye, lógico, el factor de peligrosidad que tienen ciertos campos de Segunda RFEF. Un césped artificial con el estado del otro día en la localidad mallorquina puede ser un foco de lesiones. También podía haber entrado Guille en la lista del domingo, pero se hizo daño durante el primer tiempo y se esfumó esa posibilidad.

Dro y Toni suelen ser de la partida en los entrenamientos de Hansi Flick / Valentí Enrich

Es algo que será recurrente. El técnico alemán es consciente de que futbolistas tan jóvenes necesitan rodarse y acumular minutos. Y también que es bueno que se ejerciten con la primera plantilla. De ahí que cuando necesite que entren en las listas del primer equipo y el día de partido no coincida con filial, los liberará y pactará con el técnico brasileño un número de minutos. Lo vimos este fin de semana y seguirá aconteciendo. Otra historia es, por ejemplo, cuando el futbolista en cuestión sea susceptible de acumular minutos con el primer equipo, como Jofre.

FRENO CON JOFRE

La idea era que jugara en el parón con el primer equipo, pero Flick lo frenó tras la lesión de Balde. Igual que tampoco viajó a tierras mallorquinas este pasado fin de semana. Demasiado riesgo con solo Gerard Martín como lateral zurdo puro. Sin debilitar demasiado a Belletti y manteniendo un equilibrio.