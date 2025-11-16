El pacto con Dro antes de volver con Hansi Flick

El Barça Atlètic tuvo en el derbi de filiales su principal novedad en el refuerzo de Dro, que no jugaba con el filial azulgrana desde la primera jornada ante el Porreres en el Estadi Johan Cruyff (2-0). Fue el pasado 7 de septiembre y el 29 del mismo mes, el de Val Miñor cumplía el sueño de debutar con el primer equipo azulgrana, toda la primera mitad de la victoria por 2-1 ante la Real Sociedad en Montjuïc. En el anterior parón de Liga, Dro estuvo con la selección sub-18 y jugó tres partidos amistosos consecutivos (dos como titular). Esta vez, Dro también fue con la Rojita pero para un partido de entrenamiento ante la sub-19 junto a otros azulgranas, así que esta vez pudo volver a jugar con el filial.

DAVID BERNABEU

Como ya ocurrió con Toni Fernández en su momento cuando estaba en mayor dinámica del primer equipo, el tiempo estipulado de juego fue de una hora, en la que a Dro le costó mucho encontrar espacios interiores en el centro del campo para desplegar su fútbol habitual. Es lo que tiene ser ya un futbolista reconocido y al que los rivales vigilan con atención.

'Superviviente Dro'

Todo apunta a que el gallego seguirá bajo la disciplina de Hansi Flick, a quien encandiló en la pretemporada. De hecho, la ascensión del futbolista de Val Miñor ha sido tan potente que ha pasado prácticamente del Juvenil B al primer equipo. La temporada pasada tuvo apariciones en el Juvenil A de Juliano Belletti, pero su equipo fue el 'B'. Y en la actual, su equipo sería el Barça Atlètic, pero solo ha sumado dos apariciones con el filial porque su dinámica es la del primer equipo.

Y el dato lo dice todo: 115 minutos con el filial contando el partido de este domingo y casi los mismos minutos (106) con el primer equipo.

Dro puede convertirse en el único futbolista del filial que se quede en la dinámica de Hansi Flick y su staff técnico. Jofre Torrents fue el primero en volver al Barça Atlètic cuando se recuperó Balde de una lesión y a Toni Fernández le ha pasado lo mismo con Robert Lewandowski.

Quedaban Dro y Xavi Espart, al margen del tercer portero, que suele ser Diego Kochen. El lateral de Vilassar se ha lesionado de la rodilla derecha y estará dos meses de baja, así que el gallego apunta a ser el 'superviviente' al menos, mientras Gavi siga en el dique seco.