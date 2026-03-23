FC BARCELONA
Paco González sentencia al Barça: "Ya no roba como antes"
El periodista señala que el conjunto azulgrana ha perdido intensidad y presión
El FC Barcelona volvió a sumar una victoria en Liga tras imponerse al Rayo Vallecano por 1-0 en el Spotify Camp Nou. El conjunto azulgrana mantiene su buena racha de resultados y ya encadena cuatro triunfos consecutivos en la competición.
Sin embargo, en el juego no siempre mantiene la misma regularidad, alternando momentos de dominio con otros en los que sufre, especialmente cuando no consigue imponer su ritmo o tras pérdida de balón. Aun así, el equipo está sabiendo resolver los partidos en los momentos clave, algo que le está permitiendo encadenar victorias en esta fase de la temporada.
Paco González, en 'El Partidazo de COPE', ofreció una visión crítica sobre el rendimiento actual del equipo y su forma de competir en los partidos: "Creo que el Barça es un Barça en tu campo y un Barça en su campo. Cuando le toca defender atrás, no lo pasa bien".
El periodista apuntó a una pérdida de intensidad en la presión adelantada respecto a etapas anteriores: "Y el Barça ahora mismo, cuando está en tu campo, no te roba tan arriba como te robaba".
González también explicó posibles razones de este bajón en la presión: "Porque le faltarán piernas, porque no está Frenkie de Jong, porque están jugando siempre los mismos, porque elige los partidos, porque elige los momentos...".
El comunicador comentó que "la parte buena" que está teniendo el FC Barcelona es que "no falla ni cuando falla. No falla en el resultado cuando falla en el marcador".
Paco González comparó esta versión actual con la de su mejor etapa: "Ya no te roba ni te agobia arriba. Le hacen muchas transiciones. El buen Barça es que no te dejaba casi hacerle contra, te dejaba una o dos. Pero es que ahora mismo hay muchas veces que le ganan la espalda a los defensas, muchas veces".
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