FC BARCELONA
Paco González sentencia al Barça tras golear al Valencia: "Podían ser más"
El equipo dirigido por Hansi Flick consolidó su buen momento en Mestalla
El Barça volvió a demostrar en Mestalla que atraviesa un gran momento tras golear al Valencia por 0-5. El equipo de Hansi Flick sigue dejando buenas sensaciones y, además, está encontrando un protagonista diferente prácticamente en cada partido.
En 'Tiempo de Juego', Paco González habló sobre este buen momento del conjunto azulgrana y se fijó en los jugadores que están apareciendo en cada jornada. En Valencia, el turno fue para Fermín, que firmó una actuación especialmente destacada.
"No es el mejor Raphinha. Casi hemos visto al mejor Lamine Yamal, casi. No diría el mejor porque le recordamos en otros partidos mejores. No hemos visto al mejor Gordon, pero hemos visto al mejor Fermín, y con eso da para golear, y podían ser más los goles", declaró el periodista.
La frase resume bastante bien lo que está mostrando el Barça en este inicio de temporada, y es que no necesita que todos sus jugadores estén a su mejor nivel para ganar con claridad, ya que cuando uno no aparece tanto, otro acaba dando un paso adelante.
En Mestalla fue Fermín quien dio ese paso adelante y terminó teniendo un papel importante en una goleada en la que el Barça volvió a encontrar muchas vías para hacer daño.
Esta situación está permitiendo que el equipo no dependa únicamente de Lamine Yamal o Raphinha, sino que tenga otras alternativas cuando alguno de ellos no está al máximo.
También las rotaciones están teniendo su importancia, ya que Flick está consiguiendo mantener el nivel del equipo cuando introduce cambios en el once. Jugadores como Dani Olmo tienen un papel importante en ese sentido, porque el técnico cuenta con diferentes opciones y el funcionamiento no cambia demasiado cuando entran otros futbolistas.
A todo esto se suma la forma en la que el entrenador está planteando el ataque, con un equipo que no necesita depender de un delantero centro fijo para generar ocasiones. Hay muchos jugadores que pueden aparecer en el área y eso hace que el Barça tenga más opciones para encontrar espacios y generar peligro.
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