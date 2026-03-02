Paco González se pronuncia sobre una posible remontada del Barça y apunta al árbitro: "Esa vez, influyó"

Empieza la cuenta atrás para uno de los partidos más decisivos del FC Barcelona de esta temporada: la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. El conjunto de Hansi Flick necesita una gesta histórica, ya que debe remontar un 4-0. Jugadores y afición están convencidos de que es posible, y más aún en un Spotify Camp Nou que estará a rebosar, o al menos hasta donde lo permitan las obras.

El Barça viene de ganar plácidamente ante el Villarreal, uno de los equipos más en forma de LaLiga. Un triunfo que fue mucho más que tres puntos para los culés, pues recuperaron las buenas sensaciones de cara al decisivo partido de mañana.

Además, Lamine Yamal anotó un hat-trick, demostrando que está en su mejor momento de la temporada. Tendrá que ser clave, y más aún con la baja de Robert Lewandowski.

La opinión de Paco González

La posible remontada del Barça está dando mucho de qué hablar y desde la Cadena COPE analizaron las opciones reales. El presentador de 'Tiempo de Juego', Paco González, no se mordió la lengua al compartir su opinión sobre la gesta histórica lograda por los jugadores azulgranas.

En primer lugar, el periodista asturiano compartió que no creía en la remontada, pero después de ver la exhibición del '10' del Barça ante el Villarreal cambió de opinión: "Antes de la exhibición de Lamine Yamal, yo pensaba que el Barcelona no remontaba el 4-0 ni de coña".

El delantero del Barcelona Lamine Yamal celebra su gol contra el Villarreal, durante el partido de la jornada 26 de LaLiga entre el Barcelona y el Villarreal, este sábado en el estadio Spotify Camp Nou en Barcelona.-Toni Albir / Toni Albir / EFE

"Viendo el partido empecé a pensar que sí es posible, pero vuelvo a creer que es imposible y, además, tan solo recuerdo haber visto una vez cómo se remontaba un 4-0 y fue aquel Barcelona - PSG", compartió el presentador de 'Tiempo de Juego'.

El periodista recordó el 6-1, con el gol de Sergi Roberto 'in extremis', y dejó claro que el colegiado Deniz Aytekin fue clave para la gesta: "En aquel partido vimos unas decisiones muy influyentes del árbitro y era un pedazo de equipo el Barcelona, más que el de ahora".

Volviendo al partido ante el Atlético de Madrid, Paco González expresó que, finalmente, no cree en la remontada: "Sin Lewandowski ni Eric Garcia, Raphinha que no está fino... me parece una locura pensar en la remontada".