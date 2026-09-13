Paco González, tras el penalti del Barça: "No me parece penalti, si no está esa mano se va solo hacia el portero"

El Barça sigue intratable en Liga y logró su quinta victoria consecutiva. Los de Hansi Flick han logrado batir a todos los rivales que se les ha puesto por delante, firmando uno de los arranques más goleadores del Barça en muchas décadas.

Esta vez, ante el Levante, con un 2-4 que se complicó en el tramo final del partido, después de que el conjunto 'granota' recortara distancias, con goles de Iván Romero y Brugué. Pero Adeyemi, una vez más, apareció para sentenciar el partido.

Los azulgrana se relajaron en la segunda parte y fruto del margen en el resultado, bajaron la intensidad. Xavi Espart y Lamine Yamal por cuenta doble fueron los autores de los goles del partido. El conjunto dirigido por Luis Castro se hechó para atrás y aguantó el empuje del Barça con dos líneas de cinco bien marcadas.

El Levante empezó con mal pie la segunda parte

Con el partido todavía por decidir, pese al dominio del Barça, el Levante cometió un grave error en el inicio de la segunda parte al realizar un penalti en una de las primeras acciones. El autor fue el exbético Aissa Mandi, que tras caerse al suelo y tocar el balón con la mano, posteriormente trabó a Lamine Yamal, que terminó cayendo en el suelo.

Aunque el penalti fue claro (ni el propio Mandi se quejó) y los comentaristas dieron el 'OK' a la acción, hay quien considera que la acción fue dudosa. Paco González, en la COPE, consideró que la mano previa no era para señalarla, sin contar la patada de después: "No me parece penalti, pero entiendo que lo pite. Si no está esa mano se va solo hacia el portero", afirmó.

Pese a que el penalti no cambió el devenir del partido, Jon Ander González Cuesta consideró que lo justo era señalar la pena máxima, que el propio Lamine se encargó de transformarlo a la perfección: golazo con el interior por la escuadra izquierda.

Pedro Martín, en la línea de Paco González, considera que tampoco era punible: "Si hubiera puesto la mano ahí para rebañar la pelota... pero tiene la mano en un lugar muy natural", comentaba.

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Por otra parte, Iturralde, en la SER, se mojó incluso con la pierna que deja el central del Levante sobre Lamine, que lo termina derribando. "La primera mano no es y en la segunda le pega una patada, pero nada. Eso no puede ser penalti en la vida", opinaba sorprendentemente.