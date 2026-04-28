Paco González habla claro sobre las opciones de Gavi de ir al Mundial

LaLiga ya está prácticamente decidida, pues el FC Barcelona podría proclamarse campeón la próxima jornada si gana al CA Osasuna en El Sadar y el Real Madrid pincha ante el RCD Espanyol en el RCDE Stadium, ya sea con un empate o una derrota. Si se cumple este escenario, el conjunto de Álvaro Arbeloa tendrá que hacerle el pasillo a los futbolistas azulgranas en el Spotify Camp Nou.

Por ello, muchos jugadores ya tienen la mente puesta en el Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En España, Luis de la Fuente ya tiene prácticamente definido el esquema y a sus fijos para la cita mundialista, aunque todavía hay algunos nombres en duda.

Una de las grandes polémicas está en la portería. En la última convocatoria, el seleccionador llamó a cuatro guardametas: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan García, quien debutó en el último amistoso ante Egipto. A día de hoy, aún se desconoce qué decisión tomará, pero no es el único dilema del seleccionador.

Este fin de semana se lesionó Pablo Barrios, un jugador que tenía muchas opciones de entrar en la convocatoria. El futbolista del Atlético de Madrid no llegaría al Mundial y deja una vacante libre.

Pablo Barrios, baja segura / EUROPA PRESS

Sobre esta situación, Paco González, presentador de 'Tiempo de juego', habló de la posibilidad de que el sustituto sea Gavi.

El periodista asturiano quiso dejar claro que el centrocampista del Barça tiene muchas opciones de ser convocado, algo que no se contemplaba hace unos meses. Sin embargo, tras su recuperación, Gavi ha vuelto a rendir a un alto nivel, siendo clave en los últimos encuentros.

Gavi se ha dejado el alma en los partidos con el combinado español / Jorge Zapata / EFE

"Gavi tiene la puerta abierta de par en par, te lo digo yo", reconoció. Aparte, el presentador de 'Tiempo de juego' no dudó en desvelar que "Luis de la Fuente es muy de Gavi".

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Por otro lado, aseguró que el seleccionador "le debe algo", ya que se lesionó en Valladolid, allí con la selección. Por último, señaló que el rendimiento de Fabián es irregular y que Mikel Merino tampoco atraviesa un buen momento.