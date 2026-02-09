Paco González explica su pasión por Lamine: "No sé si es una mentalidad de TikTok"

Lamine Yamal es uno de los jugadores con mejor estado de forma del planeta. El de Rocafonda sigue marcando las diferencias sobre el césped. Lo demostró este fin de semana frente al Mallorca, que está con la escopeta cargada y ya suma 15 goles y 13 asistencias esta temporada, en todas las competiciones.

El futbolista del FC Barcelona ha seguido un ritmo de crecimiento exponencial desde el inicio de la temporada. Empezó a un gran nivel, aunque lejos de lo que la afición se acostumbró por el recital que dio el jugador el año pasado, y fue de menos a más hasta lograr un estado de madurez asombroso. Este año es importante para Lamine, con la Champions en juego, que se presenta como una segunda oportunidad, y su gran sueño de conquistar el Mundial con la selección española.

En cualquier tertúlia, es habitual que aparezcan los nombres de Lamine, Pedri, Raphinha... como algunos de los jugadores más diferenciales del FC Barcelona, si no los que más. En el debate de 'El Tertulión de los domingos', en la Cadena Cope, Paco González habló de Pedri y Lamine Yamal, tras la victoria ante el Mallorca por 3-0.

Cambio de visión sobre el juego

El director de 'Tiempo de Juego', tras muchos años en el sector, confesó que sus hábitos sobre ver fútbol están cambiando. La perspectiva que tenía hace tiempo sobre el nivel de los jugadores, no es el mismo que el de ahora, a raíz de 'la cultura de la inmediatez'. Esto se debe al consumo de las redes sociales, como Tiktok o Instagram.

Por culpa de Lamine o de Mbappé en el Madrid, hablando desde la distancia, cada vez me gustan más las jugadas y menos el juego", dice el periodista. "No sé si es una mentalidad de TikTok, del consumo rápido o de los highlights", admite.

"Ahora me parece muchísimo mejor Lamine que el muy mejor Pedri", dice. "Dame el mejor partido de Pedri y me entretiene más el octavo mejor partido de Lamine Yamal. O sea, que me interesa más eso", contrasta.

También pone encima de la mesa otros nombres de jugadores importantes del Barça, como el extremo brasileño. "Ha habido tramos que lo ha sido Pedri, ha habido tramos que ha sido Raphinha", concluye.