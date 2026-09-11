Paco González desvela la diferencia abismal entre el Barça y el Real Madrid: "El rival piensa: 'Ya está'"

El FC Barcelona ha iniciado la temporada por todo lo alto y ha ganado absolutamente todo, pero esa no es la mejor noticia, sino el estilo de juego que están llevando a cabo los futbolistas liderados por Hansi Flick.

La sensación actual es que el conjunto azulgrana puede competir por ganarlo todo, tal y como ha reconocido Joan Laporta: "Somos candidatos a ganar titulos. Este año tenemos como objetivos ganar Liga, Copa, Supercopa y Champions, pensando siempre en el espíritu de equipo, pensar en ello, nos llevará a ganar títulos".

En cambio, la situación deportiva en el Real Madrid es completamente distinta, a pesar de que solo ha perdido ante el Real Betis. No obstante, las sensaciones de juego del equipo de José Mourinho dejan mucho que desear, algo de lo que habló Paco González en 'Tiempo de Juego', programa de la Cadena Cope.

El periodista asturiano desveló cuál es la principal diferencia entre ambos equipos, especialmente en el aspecto psicológico.

"Yo creo que hay un punto de los equipos en los que el rival se acompleja; si mete el primero, yo creo que el rival piensa 'ya está, ya se acabó'", expresó sobre lo que les sucede a los rivales del Barça.

Una sensación que es completamente distinta cuando un equipo juega contra el conjunto de Mourinho, debido a que tienen la sensación de que pueden competir al máximo nivel contra ellos: "Sin embargo, al Madrid le ven, se les puede hacer, se les puede pillar".

Varios jugadores del Real Madrid celebrando un gol / AFP7 vía Europa Press

El director de 'Tiempo de Juego' ya se mostró descontento con el estilo de juego del equipo de Mourinho, que quedó demostrado ante el Inter de Milán: "Yo la duda que tengo es si esta idea te vale para un Bayern o un PSG, los equipos gordos que, además de dominarte, te matan, o un City que te detenga en tu área".

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Por otro lado, González comentó que ve al Real Madrid por debajo de otros equipos de Europa, como el Bayern de Múnich, el Barça, el Paris Saint-Germain y el Arsenal.