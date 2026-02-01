Paco González no da crédito con el planteamiento de Sarabia ante el Barça: "Contra el Madrid defendió atrás, replegadito"

El FC Barcelona no falló a su cita con la victoria en el Martínez Valero. Los de Hansi Flick vencieron plácidamente en un encuentro marcado por los errores de cara a puerta de los futbolistas azulgranas, ya que realizaron más de 30 disparos. No obstante, solo tres se materializaron en gol. Lamine Yamal, Fermín y Rashford fueron los goleadores.

El encuentro está dando mucho de qué hablar, especialmente por el planteamiento de Eder Sarabia, entrenador del Elche. El técnico decidió jugarle de tú a tú al Barça, una apuesta arriesgada que no dio resultado, ya que dejó demasiados espacios en defensa. A pesar de generar ocasiones, los delanteros ilicitanos no estuvieron acertados frente a Joan Garcia.

En el partido de ida ocurrió algo similar, pues el conjunto azulgrana volvió a sumar los tres puntos tras imponerse por 3-1. El choque de ayer fue un espejismo de lo vivido en Montjuïc. Por esta razón, Sarabia está en el punto de mira, ya que muchos consideran que podría haber probado una táctica diferente para rascar algún punto.

Desde el programa 'Tiempo de Juego', presentado por el periodista Paco González, analizaron el planteamiento del Elche. Una de las personas más críticas con Sarabia fue el presentador del programa, debido a que no dio crédito con las decisiones del técnico.

En primer lugar, González aseguró que "yo creo que Sarabia, cuando juega contra el Barça quiere ser más Barça que el propio Barça".

Sarabia: "Este partido no nos tiene que hacer daño" / Archivo

El presentador de 'Tiempo de Juego' no dudó en calificar el planteamiento ofensivo como "suicida", al considerar que dejó demasiados espacios y concedió numerosas ocasiones a los atacantes del Barça.

Además, recordó que el entrenador del Elche apostó por un planteamiento completamente distinto cuando se enfrentó al Real Madrid, un partido que terminó con empate a dos (2-2). "Contra el Madrid defendió atrás, replegadito", añadió.

Noticias relacionadas

Por último, el periodista volvió a insistir en que el Elche fue al ataque de forma alocada, sin pensar en defender, algo que no entendió de ninguna de las maneras.