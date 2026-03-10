Paco González, crítico con la primera parte del Barça: "No se pueden permitir estos primeros 30 minutos"

El Barça está sufriendo en St. James' Park. Los azulgranas no han logrado encontrar soluciones durante los primeros 45 minutos de juego. Aunque el resultado sigue siendo 0-0, las sensaciones no son del todo buenas, especialmente si se comparan con los dos últimos encuentros de liga y copa.

Los de Eddie Howe han planteado un partido de alto voltaje, sometiendo a los de Hansi Flick en diversas situaciones de juego y manteniendo el control del balón. El Newcastle ha tenido varias ocasiones para adelantarse en el marcador, sobre todo durante el tramo inicial del partido.

Críticas en la Cope al conjunto de Hansi Flick

Las ‘Urracas’ pudieron aprovechar un resbalón de Joan García para marcar, pero finalmente no encontraron portería. La tensión se mantuvo mientras el Barça buscaba reorganizarse y evitar riesgos innecesarios en defensa.

El presentador de Tiempo de Juego, Paco González, se mostró insatisfecho con el inicio del Barça. “El fallo de Joan García es impropio. Tiene suerte de que no haya terminado en gol”, comentó en COPE. “El Barça no se puede permitir estos primeros 30 minutos”, añadió, reflejando la preocupación por la falta de intensidad y control en el tramo inicial del encuentro.

Para contrarrestar al Newcastle, el presentador propuso dos cambios tácticos. “Gerard Martín no me parece el mejor lateral del mundo, pero igual hay que ponerlo allí y situar a Cancelo en la banda derecha”, explicó, haciendo referencia a los peligrosos contragolpes de Elanga y Barnes.

Todo abierto para la segunda parte

En los minutos finales de la primera mitad, ambos equipos se han mostrado imprecisos y sin claridad en sus acciones. Esto deja el partido abierto, a la espera de una reacción más organizada por parte de los azulgranas en la segunda parte.

El Barça deberá ajustar su ritmo y concentración si quiere evitar sorpresas en la segunda mitad. La intensidad del Newcastle y los errores individuales podrían costar caro si no se corrigen a tiempo.