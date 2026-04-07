Paco González arremete contra Lamine Yamal: "Me pareció feísimo y horrible"

El FC Barcelona volvió a sumar una victoria en Liga tras imponerse al Atlético de Madrid por 1-2 en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Sin embargo, al final del partido, Lamine Yamal sorprendió a todos por su enfado, una imagen inesperada en un triunfo tan importante para los azulgranas.

El conjunto de Hansi Flick logró la victoria gracias al gol de Robert Lewandowski en el minuto 87, que desató la celebración del equipo en el césped. Sin embargo, mientras sus compañeros festejaban, Yamal no mostró la misma reacción y permaneció al margen, con gestos de frustración que llamaron la atención de las cámaras.

El Barça necesitaba un gol decisivo para mantener su ventaja en la lucha por LaLiga, y el delantero intentó varias jugadas individuales sin éxito, lo que fue incrementando su sensación de frustración en el tramo final del choque.

El momento del enfado de Lamine Yamal en el Metropolitano / DAZN

Tras el encuentro, el técnico alemán restó importancia a lo sucedido y explicó el estado del jugador: "Es lógico que esté molesto, lo ha intentado muchas veces y no ha conseguido marcar, pese a haber tenido varias ocasiones".

Tras esto, Paco González no se cortó, criticó el enfado de Lamine en el 'Tiempo de Juego' y su no celebración del gol: "A mí me parece horrible convertir el fútbol en un deporte individual o en tenis (...) Me parece feísimo y horrible no compartir la alegría con los compañeros de un gol importante".

El periodista aseguró que le molestan algunas actitudes como cuando un futbolista que es sustituido se enfada y no saluda al entrenador, aunque destaca que no entiende el "no compartir una alegría con los compañeros".

Noticias relacionadas

Paco González comparó la imagen de Yamal con lo que hizo Cristiano Ronaldo durante la final de la Champions de 2014: "No celebró el gol de Sergio Ramos en Lisboa, que quizás es el gol más importante del Real Madrid en este siglo o de estos últimos 15 años. No lo celebra porque no lo metió él y sí celebró el 4-1 que ya no valía para nada porque estaba grabando un documental".