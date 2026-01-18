LALIGA EA SPORTS
Paco González alucina con el fuera de juego de Lamine: "¿En serio un taco puede ser fuera de juego?"
La tecnología del VAR desató la indignación en la Cadena COPE, con Paco González cuestionando la validez de un fuera de juego milimétrico en una jugada confusa
SPORT.es
En el minuto 28, en una jugada embarullada dentro del área, Lamine Yamal cazó un balón muerto para marcar el 0-1. Tras varios minutos de incertidumbre y explicaciones de Gil Manzano a los capitanes, el gol fue anulado por un fuera de juego posicional que ni la televisión lograba esclarecer. Se interpretó que Jules Koundé fue el último en tocar el balón, inhabilitando al extremo.
La decisión, basada en una posición milimétrica detectada por el sistema semiautomático, desató la indignación en los micrófonos de la Cadena COPE. "¿En serio un taco puede ser fuera de juego?", espetó un incrédulo Paco González, incapaz de entender cómo la tecnología puede hilar tan fino en una jugada de rebotes.
Desconfianza en el sistema
El debate no se quedó en la norma, sino en la credibilidad de las imágenes. Dani Senabre fue contundente al analizar las repeticiones: "Es el primer plano de repetición que no veo fuera de juego". La falta de una imagen clara que justificara la decisión arbitral llevó a Paco González a sentenciar el sentir de la noche: "Casi mejor que no pongan los monigotes porque ya no creo en ellos".
