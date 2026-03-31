Paciencia con la lesión de Frenkie de Jong en el Barça

Otro entrenamiento más en 'petit comité' del Barça. Si este lunes se ejercitaban apenas 8-10 efectivos, en la sesión del martes, que también arrancaba sobre las 11:00, nada ha cambiado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El staff de Hansi Flick conducía un entrenamiento en el que Jules Koundé y Alejandro Balde seguían dejando buenas noticias y acumulando ejercicios con el resto de sus compañeros.

Lesionados ambos del isquio en el partido de vuelta de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, todo apunta a que estarán disponibles de cara, precisamente, al encuentro liguero frente al Atlético de Madrid de este sábado. Teniendo en cuenta que Joao Cancelo ha acudido a la llamada de Portugal en esta ventana internacional y que disputa dos partidos en el continente americano (con el consiguiente desgaste de jet lag y demás), cae como agua de mayo el regreso de los dos zagueros. También Eric estará disponible después de pedir el cambio en el encuentro de Champions ante el Newcastle y no jugar ni un minuto contra el Rayo Vallecano unos días después. Es vital que sane 100% esa sobrecarga.

Frenkie, al margen

Quien no suma todavía y sigue trabajando al margen es Frenkie de Jong. El neerlandés no se incorpora aún y su recuperación va un par de pasos por detrás de las de sus compañeros. El tulipán se lesionó en un entrenamiento el pasado 26 de febrero. "Una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha en la sesión de entrenamiento de este jueves", tal y como rezaba el comunicado, que debía dejarlo fuera de combate entre cinco y seis semanas.

Frenkie de Jong, en un partido de Champions League / AP

De esta forma, llega demasiado justo el internacional neerlandés al duelo del sábado en el Metropolitano. Y el punto de mira está más puesto en la eliminatoria de Champions para el Atlético. Tiene por delante algo más de una semana.

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