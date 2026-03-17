Paciencia con Hamza Abdelkarim

Hamza Abdelkarim ha generado unas expectativas enormes desde su fichaje por el FC Barcelona en el mercado de invierno. El tiempo que tuvo que esperar para tener todos los permisos en regla no hizo más que aumentar el interés por verle debutar por fin con la camiseta azulgrana. Aunque su destino tenía que ser en principio el Barça Atlètic, se optó finalmente por empezar con el Juvenil A , y de esta manera, se fuera curtiendo al estilo de juego propio del club barcelonista. La importancia y lo mucho que se espera de este futbolista se ha podido comprobar en el hecho de que los tres partidos que ha jugado Hamza han sido como titular en el cuadro de Pol Planas. El del estreno contra el Huesca en la División de Honor Juvenil y los dos de la final-four de la Copa del Rey.

¡Lorenzi Oertli asiste y Hamza anota un golazo contra el Huesca! / Aragón Deporte

Incluso pasando por delante de un Nuhu Fofana que, saliendo desde el banquillo, consiguió marcar dos goles en la competición copera que se celebró en Lugo. Dos en la semifinal contra el Deportivo de La Coruña decisivos para la clasificación y uno en la final contra el Betis, que de poco sirvió.

Confianza plena

En cambio, Hamza no consiguió en tierras gallegas dar continuidad al boom que supuso su debut con el Juvenil A del Barça, cuando le marcó un gol y provocó un penalti contra el Huesca. En la 'semi' de la Copa del Rey, el egipcio apenas intervino en el juego y fue sustituido por el propio Fofana. Y en la final fue por el mismo camino aunque cuando mejor estuvo fue cuando Pol Planas le hizo coincidir con Nuhu y ejerció de segundo punta, algo por detrás de su compañero y buscando tener más contacto con el balón.

Hamza Abdelkarim es un delantero de unas características muy concretas, con un físico espectacular a sus 18 años y que necesita ir adaptándose poco a poco al estilo de juego del Barça. Aunque hay casos recientes de prometedores futbolistas que no lograron brillar de azulgranas, porque nunca es fácil, y más cuando se viene de un fútbol muy distinto (el de Noah Darvich podría ser un ejemplo en este sentido), en el club la confianza en las posibilidades de este futbolista es mayúscula.

Lo que se pide desde dentro es tener paciencia y que los procesos vayan paso a paso. Es cierto que su partido ante el Huesca aumentó las expectativas y que los dos partidos de Copa del Rey la han frenado un poco. Pero lo que no se ha perdido ni un gramo es el convencimiento de que Hamza Abdelkarim es un delantero que puede romper moldes y dar mucho que hablar. Ya lo está haciendo... y eso que apenas es juvenil y como quien dice, acaba de 'aterrizar' en el Barça.