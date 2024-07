Paciencia con Cancelo

Aunque oficialmente su cesión al Barça acabó el pasado 30 de junio, Joao Cancelo sigue siendo jugador azulgrana en la página web del club, manteniendo el dorsal '2' que llevó durante la pasada temporada. El portugués, curiosamente, también aparece en la página web del Manchester City como miembro de la plantilla que dirige Pep Guardiola, pues es al club inglés al que pertenece actualmente el defensa.

Que siga apareciendo en la página web del Barça responde al deseo del club azulgrana de seguir contando con sus servicios durante este ejercicio. Eso sí, para qué Cancelo siga vistiendo de azulgrana, el portugués deberá armarse de paciencia, pues su retorno a Barcelona podría no llegar hasta los últimos días de mercado.

En el Barça quieren seguir contando con Cancelo y Cancelo quiere seguir jugando en el Barça, por lo que todo apunta a que la relación entre ambas partes se alargará. Eso sí, deberán esperar a obtener el visto bueno del Manchester City, que en estos momentos tiene otros planes para el jugador.

Pep Guardiola no quiere contar con el portugués y Txiki Begiristain busca un traspaso desde hace semanas para deshacerse definitivamente del lateral, algo que no puede asumir en estos momentos el Barça. Desde la dirección deportiva azulgrana que comanda Deco tienen como estrategia, en este caso, esperar. No tienen tanta prisa porque la posición de lateral derecho está cubierta con Jules Koundé, Héctor Fort y Julián Araujo y esperan que el jugador fuerce al Manchester City a una nueva cesión.

Joao Cancelo en el clásico del Bernabéu / Valentí Enrich / SPORT

En este sentido, en el Barça cuentan con dos aliados. El primero es el representante del futbolista, Jorge Mendes, que hará su trabajo y forzará al club de Manchester a buscar la mejor salida para el futbolista. El segundo aliado es Pep Guardiola. El de Santpedor no quiere a Cancelo en su plantilla. Ya forzó una cesión al Bayern y una segunda al Barça. El portugués no participará de la gira que los ingleses están haciendo por Estados Unidos y será después cuando se incorporará a su club a la espera de resolver su caso. Será entonces cuando el técnico catalán volverá a pedir a Txiki Begiristain la salida de Cancelo y cuando el Barça, siempre pendiente del 'fair play' financiero de LaLiga, podrá empezar a acercarse al club inglés. Con el jugador, no tendrá ningún problema.

Guardiola, de hecho, fue claro en una de sus últimas apariciones en público en Catalunya, cuando aseguró que se acabaría buscando la mejor solución para las tres partes.