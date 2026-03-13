Pacheta sorprende a Lamine Yamal con un consejo directo

José Rojo Martín Pacheta se ha consolidado como uno de los entrenadores más experimentados del fútbol español. El técnico burgalés, actual entrenador del Granada CF, ha dirigido a equipos como el Elche CF o el Real Valladolid.

Antes de dar el salto a los banquillos, Pacheta también fue futbolista profesional. Durante su etapa como jugador defendió los colores de varios clubes del fútbol español, entre ellos el RCD Espanyol o el Numancia.

En una entrevista en el programa 'El Cafelito de Josep Pedrerol', el técnico habló sobre algunos de los futbolistas más destacados actualmente. Durante la conversación aparecieron nombres de grandes estrellas del momento y que considera determinantes en el fútbol actual: Lamine Yamal, Mbappé y Vinicius.

Barcelona's Lamine Yamal celebrates after scoring his second goal against Villarreal during their LaLiga EA Sports match between Barcelona and Villarreal at Spotify Camp Nou stadium in Barcelona, Catalonia, Spain, 28 February 2026. EFE/Toni Albir / Toni Albir / EFE

La joven estrella del FC Barcelona se ha convertido en uno de los jugadores más prometedores del fútbol europeo. Aunque hace unos meses estuvo en el centro del foco mediático por su vida tanto dentro como fuera del campo, lo que generó cierta polémica, desde hace un tiempo el futbolista parece más centrado y su rendimiento sobre el terreno de juego se ha mantenido constante.

Pacheta no dudó en elogiar al futbolista azulgrana y situarlo entre los nombres importantes del fútbol actual. Para el entrenador, el joven extremo tiene un potencial enorme y todavía está lejos de alcanzar su techo futbolístico.

Además, el técnico fue preguntado directamente por el jugador del Barcelona y qué consejo le daría si lo tuviera delante. El técnico no dudó en responder con un mensaje claro para el joven futbolista: "Sigue. Sigue. Sigue".

Noticias relacionadas

Con estas palabras, Pacheta dejó claro que considera a Lamine Yamal un talento extraordinario, capaz de marcar una época en el fútbol si continúa evolucionando al mismo ritmo al que lo ha hecho hasta ahora.