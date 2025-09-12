Pablo Torre se sincera sobre su salida del Barça: "Me había ganado tener minutos"

Después de dos temporadas en el Barça y una intermedia en el Girona, fue este verano cuando Pablo Torre dio el pasó definitivo y se marchó en busca de minutos al Mallorca. Una llamada de Jaboba Arrasate acabó de convencer al futbolista que, desde su llegada a la isla, se ha convertido en un fijo en el once. Al fin el cántabro goza de la confianza de su entrenador y se ha adaptado a la perfección a su nuevo club. Ya asentado, el jugador se ha sincerado sobre su estancia en el Barcelona y sobre su salida.

En una entrevista con los compañeros de 'Marca', el exjugador del Racing afirma que comprendió su falta de minutos, pero cree que debió tener más oportunidades: "Había ciertos partidos que creía que podía salir y jugar minutos, y creo que me los había ganado. Es verdad también que hay muchos jugadorazos y más en el mediocampo, pero en ciertos partidos, al final, uno siempre piensa en sí mismo, es egoísta y más cuando igual no juegas tanto. Había algún partido que íbamos ganando, que me podía dar minutos para tener a todos un poco contentos, y no lo hizo por las razones que sean", confiesa.

A tenor de su situación, decidió tener una conversación con Flick: "Se lo dije a él, lo hablé todo con él. Se dice lo que uno piensa y ya está", dice Pablo Torre, que afirma haber tenido una buena relación con el técnico alemán. Así pues, ante su poco protagonismo en Barcelona, decidió salir pese a sentirse cómodo: "Al final, uno quiere jugar. Es verdad que al final estás en el Barça y es difícil salir de ahí, pero a medida que va pasando el tiempo y que no juegas, lo vas pensando, lo vas hablando, uno donde está feliz es en el campo. Es cierto que nadie se quiere ir del Barça y es difícil irse", afirma.

La valoración de su etapa en el Barça

El cántabro dice haber aprendido mucho durante su estancia en el club azulgrana y cree que ahora es "500 veces mejor futbolista que el jugador que estaba en el Racing". Además, asegura haber cumplido su sueño: "Hay que tener mucha paciencia y mucho trabajo porque al final llega todo. Pasas días malos cuando no juegas y más a veces cuando estás solo, pero creo que eso también te hace madurar en todos los sentidos, tanto fuera como en el campo".

Pablo Torre deja atrás a compañeros como Balde, Gavi o Cubarsí y guardará un buen recuerdo de toda la gente del club: "Les tengo un cariño increíble a todos, desde la directiva, que me ha tratado siempre genial, a todos los jugadores, la gente de dentro del club, la verdad que son unos buenos tíos, son extraterrestres en el campo, pero son gente increíble en el vestuario y fuera del campo. Echo de menos a la gente, pero voy hablando con ellos y ha sido un placer para mí estar ahí y aprender de todos ellos, porque me han hecho mejorar mucho en todo y para mí ha sido increíble jugar en el Barça", dice el de Soto de la Marina.

¿Un regreso futuro?

Ahora inicia una nueva etapa de su carrera en Mallorca, pero no descarta regresar al equipo catalán en un futuro: "Estoy contento aquí jugando. Evidentemente, es el Barça, si vuelvo con otro tipo de responsabilidad, al final es el Barça y ha sido mi sueño. Entonces, claro que me gustaría algún día volver con otra responsabilidad".