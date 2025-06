Pablo Torre: "Respeto las decisiones de Flick, pero creo que no ha sido justo conmigo"

Pablo Torre atiende a SPORT desde la concentración en Las Rozas donde la sub-21 prepara el Europeo de Eslovaquia. El centrocampista es pieza importante con la Rojita pese a sus pocos minutos con Hansi Flick, de quien asegura que acepta pero no comparte muchas de sus decisiones. El cántabro quiere resolver su futuro después de un campeonato al que acude ilusionado, y de algún modo, supone un bálsamo tras un año complicado en el Barça.

¿Cómo afrontas el Europeo sub-21? ¿Es un torneo importante para ti, no?

Sí, muy importante. Con la selección no había jugado ninguna fase final y estoy muy ilusionado, muy motivado. Tengo muchas ganas de llegar ya a Eslovaquia y que empiece el primer partido.

¿Crees que España es favorita?

España siempre es favorita, si te soy sincero. Tenemos grandes jugadores que están en Primera y a un gran nivel. Sí, yo creo que somos una de las favoritas.

Cuentas con la confianza de Santi Denia, incluso en momentos en los que en el Barça no has tenido minutos. Es de agradecer, ¿no?

Santi es un fenómeno. Siempre ha confiado en mí a pesar de lo que tú dices, la falta de minutos, pero él me conoce muy bien, sabe lo que le puedo dar. Y estoy muy contento de venir aquí con Santi y con todo el grupo.

¿Te pueden afectar estos pocos minutos en el Barça o llegas a tope a esta cita?

Es verdad que al cien por cien no se llega igual de rodado, pero yo durante este tiempo también he estado entrenando por mi parte mucho tiempo para que cuando me toque tanto en el Barça como en la selección estar al cien por cien físicamente y dar lo máximo. Me estoy encontrando muy bien estos días y seguramente vaya a mejor.

No eres el único del Barça en la Rojita. Está también Gerard Martín. Un buen premio, ¿no?

Sí, Geri se lo ha merecido. Ha hecho una gran temporada, sobre todo la última fase del campeonato. Mucha gente igual dudaba de él, pero yo me he estado entrenando todo el año con él y sabía de su calidad, lo que nos podía aportar.

Has cumplido tu tercera temporada con el Barça, con una cesión por medio en el Girona. ¿Qué balance haces?

Como dices, es verdad que no he tenido todos los minutos que me gustaría, pero al final han sido 3 años en equipos de máxima competencia y era muy difícil entrar. Creo que cuando he jugado he estado muy bien, y creo que me he merecido mucho más en todos los años. El fútbol es así y yo me siento muchísimo mejor futbolista. Entrenar con gente de primer nivel te hace crecer y crecer.

Xavi Hernández incluso te llamó para fichar por el Barça y no aceptar la oferta del Real Madrid, pero no tuviste continuidad. ¿Qué pasó?

Bueno, a Xavi le estoy agradecido. También ha sacado muchos jugadores que están hoy en el primer equipo jugándolo todo prácticamente. Yo venía del Racing, de la Primera RFEF, y todavía no estaba muy bien físicamente. Era un salto grande, pero me vino muy bien ese año y le agradezco que me llevara al Barça.

¿De Míchel y el Girona qué te llevaste de vuelta a Barcelona?

Me hice más futbolista de Primera. Jugué mucho más, me hubiera gustado todavía más, pero me encontré muy bien. También teníamos un grandísimo equipo, él tenía jugadores de su confianza. Ganábamos semana tras semana y era imposible que tocase nada porque el equipo estaba funcionando. También crecí mucho físicamente y estoy agradecido al Girona y sobre todo a la gente buena del equipo.

Llega Hansi Flick y en un momento quizás un poco incierto para ti, el pasado verano, te pide que te quedes…

Sí, hicimos la pretemporada muchos chavales, me encontré muy bien, llegué bien. Y es verdad que él también quería que estuviese ahí. Tuvimos una charla y me dijo que era difícil tener minutos, eso ya lo sabía yo, no hacía falta que me lo dijese. Pero al final te quedas con la esperanza de aprovechar todos los minutos que puedas, el fútbol tiene muchas lesiones y tienes que estar preparado para estar ahí. Fue una decisión que tomé junto a mi gente, mis padres, mis agentes… Y ha sido una temporada increíble. Una pena la Champions, pero hemos estado a un nivel muy alto.

¿De mediapunta en el encaje de Flick veías tu posición ideal?

Yo me desenvuelvo bien arriba. Tanto en el extremo izquierdo como metiéndome por dentro. Alguna vez he estado entrenando como extremo derecho y me he encontrado bien. De interior también… Sinceramente, el futbolista donde se encuentra bien y donde quiere estar es en el terreno de juego.

Pablo Torre, durante la entrevista con SPORT / Sergio Reyes

Empieza 2025, eres MVP en Barbastro, y a partir de ese momento dejas de tener apariciones. ¿Qué explicación encuentras? ¿Qué te comentaba Flick de este tema?

Yo creo que podía haber jugado muchos más minutos, creo que me los gané. Había mucha competencia y era difícil entrar, pero creo que también por esa parte no fue justo y yo se lo dije en una charla que tuve con él.

¿Estás dolido porque pensabas que podías jugar más?

Es lo que te digo, creo que no desentonaba cuando estaba en el campo. Son cosas que elige el míster, es verdad que no había lesiones y entonces es muy difícil también para él elegir. Respeto sus decisiones, pero muchas veces no las he entendido.

¿Cómo viste, por ejemplo, que te pusiera en un partido contra el Valencia por petición de Gavi?

Con Gavi tengo una relación muy especial. Siempre me ha cuidado mucho y pensó en mí, en que podía disfrutar de los últimos minutos. Y sí, a ver, no me sentó muy bien porque íbamos ganando de mucho, quedaban 20 minutos… Creo que él podía haber tomado mejores decisiones, como te he dicho, pero bueno, no tengo nada que decir.

Y no debió ser un problema de entrenamientos porque recuerdo que a Szczesny le preguntaron por los tres compañeros que más le habían exigido y te incluyó a ti con DanI Olmo y Lamine…

Me hizo ilusión esa respuesta porque, al final, se ve reflejado que mis compañeros también me alaban, ¿no? Si no lo quiere ver, pues no es mi culpa.

¿Te duelen las críticas sobre tu vida y la rumorología en las redes? ¿Te afectan?

No, nada, nada. Lo que diga la gente en ese sentido, por decirlo hablando mal, me la pela también. Yo me centro en lo mío, en lo que me dice mi gente cercana, entrenándome al máximo cada día para seguir mejorando y, si te soy sincero, no me importa lo que me digan los demás.

Terminas contrato en 2026. ¿Dónde te ves en la próxima temporada?

Ahora estoy centrado en el Europeo. Estoy muy, muy motivado, de hecho hacía bastante que no estaba tan motivado. A ver lo que ocurre, no quiero pensar más allá, estoy aquí feliz con mis compañeros, con el míster y a ver si conseguimos el Europeo.

Pero así como la temporada pasada estabas muy convencido de quedarte, ¿ahora crees que puedes revertir esta situación con el mismo míster, con la misma competencia en tu posición?

Al final todos buscamos jugar y donde estamos más felices es en el campo. Ya se verá lo que pasa.

Pablo Torre, jugador del Barça y de la selección española sub-21 / Sergio Reyes

¿Te ha comunicado algo el club? ¿Has hablado con Deco o alguien?

Bueno, eso se queda para mí.

Lo que es verdad es que nunca te han faltado ofertas. Has tenido un montón. Pedri dijo el otro día que le había venido el Bayern de Múnich, no sé si tú también has tenido algo así…

No, tan tan heavy no.

Alguna importante sí que has tenido, ¿no?

Es que ahora estoy centrado aquí, no quiero sacar ningún tema. Ya se verá lo que pasa después del Europeo.

Vale, solo la última: ¿Si el Racing sube a Primera, te planteas volver?

No, creo que no es tiempo todavía del Racing. Ya he dicho que voy a volver a jugar allí seguro, pero creo que no es tiempo todavía. Espero que suban, que les vaya genial, hay un entusiasmo muy grande ahora en Santander. El Racing se merece estar en Primera y a ver si nos vemos pronto.