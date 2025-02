Pablo Torre rechazó al Oporto en el cierre del mercado

El mercado de fichajes de invierno cerró con una buena noticia de última hora en el FC Barcelona. Lo que se preveía como un final de ventana tranquilo para el club azulgrana se agitó con la salida de Nico González rumbo al Manchester City por 60M, lo que supuso una inyección económica para el club culé que se reservaba el 20% de la plusvalía de un futuro traspaso, ya que el Porto había abonado 3M por el otro 20% que poseía el club catalán con antelación a la venta final.

El Porto, necesitado de un refuerzo en la medular tras la marcha del centrocampista español a Manchester, puso su mirada en Pablo Torre y llegó a presentar una oferta de 8 millones de euros por su fichaje al Barça, según informamos en 'La Posesión' de SPORT, curiosamente, casi la misma cantidad que pagaron los lusos en su día por Nico hace año y medio.

El joven mediocampista cántabro, que no ha contado con demasiados minutos bajo las órdenes de Hansi Flick debido a la alta competencia en su posición con jugadores como Pedri, Gavi, De Jong, Fermín y Olmo, era una de las opciones que manejaba el club presidido por André Villas-Boas para reforzar su plantilla. Sin embargo, a pesar del interés de la entidad lusa y de que la propuesta era atractiva a nivel deportivo, Torre tomó la decisión de permanecer en el Camp Nou y seguir luchando por un sitio en el equipo azulgrana en lo que resta de temporada.

Desde la dirección deportiva del Barcelona no existía una necesidad urgente de vender al jugador, aunque la posibilidad de un traspaso por la cantidad mencionada habría sido valorada si el jugador se hubiera mostrado abierto a un cambio de aires, algo que no sucedió. El club descartaba de antemano una cesión, ya que no generaba un beneficio económico inmediato ni encajaba en los planes de Flick, que prefiere mantener efectivos en su plantilla para afrontar la segunda mitad de la temporada.

Con el mercado ya cerrado, Pablo Torre continuará vistiendo la camiseta del Barcelona, centrado en aprovechar las oportunidades que le brinde el técnico alemán y en seguir creciendo como jugador en la disciplina azulgrana, con quien tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026.