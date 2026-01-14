Pablo Torre también juega el Racing - Barça

A buen seguro que esté jueves Pablo Torre, desde Mallorca y a 700 kilómetros de su Soto de la Marina natal, estará muy pendiente de lo que ocurra en los Campos de Sport del Sardinero. El centrocampista se ha convertido en involuntario protagonista de la disputa que mantiene su equipo de toda la vida, el Racing de Santander, y el club que le fichó con la ilusión de un crack en ciernes, pero en el que no logró triunfar: el FC Barcelona.

Todo por 4,95 millones de euros. La cantidad por la que el Mallorca compró este verano a Pablo Torre después de que el cántabro tuviera que salir por desavenencias con Hansi Flick. Una cantidad ligeramente inferior a la que había pagado años atrás (5 millones fijos) el Barça al Racing de Santander por sus servicios.

Y ahí está el quid de la cuestión. El presidente racinguista, Manuel Higuera, considera que se ha "obrado de mala fe" con la intención de que el Racing no vea ni un euro en plusvalías y que la tasación del futbolista es del doble por el que fue vendido al Mallorca. Pues fue por el 50 por ciento de sus derechos federativos.

Denuncia, pasillo y llenazo

El pasado mes de diciembre, en el Consejo de Administración del Racing se informó que el club emprendería ante LaLiga una demanda para reclamar sus derechos. Una pretensión con pocos visos de prosperar, pues al final el acuerdo entre el Barça y el Mallorca fue privado y legítimo, pero que, de alguna manera, salpica el enfrentamiento copero de este jueves.

Sin estar presente, Pablo Torre estará en boca de todos, aunque una cosa son las acciones que se emprenden y la otra, la relación entre los clubes. De momento, el Racing de Santander ya ha decidido que, contrariamente al Real Madrid durante la entrega del trofeo, sí hará en los prolegómenos del encuentro el pasillo al FC Barcelona como reconocimiento del título de la Supercopa de España conquistada el pasado domingo en Jeddah.

Leo Messi celebra un doblete en Santander / EFE

Messi, el último goleador

El partido ha generado una grandísima expectación en Santander y el lleno en los Campos de Sport está asegurado después de que todas las entradas a la venta se agotaran en cuestión de horas y hubiera largas filas alrededor del estadio. Solo los abonados Oro y Plata del racing no debían pasar por taquilla, el resto de los abonados tenían un descuento del 40 por ciento.

La última vez que se midieron Racing de Santander y FC Barcelona junto a la playa del Sardinero fue el 11 de marzo de 2012. los entrenados en ese momento por Pep Guardiola doblegaron por 0-2 a los de Álvaro Cervera con un doblete de Leo Messi en los minutos 29 y 56 del choque. Meses después, los cántabros descendieron de categoría.