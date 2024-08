Pablo Torre se juega su futuro en el Barça

Pablo Torre regresó a Barcelona este verano tras una cesión en el Girona en la que el joven cántabro no tuvo tantas oportunidades como se esperaba en el sorprendente proyecto de Míchel en Montilivi.

Su nombre no estaba en las quinielas para seguir en el Barça de Flick, pero el joven ha dejado una grata impresión durante la pretemporada en Estados Unidos y el Gamper. Su calidad y visión en el último tercio del campo han logrado captar la atención del técnico alemán, que ha quedado cautivado por el rendimiento del jugador.

Sin embargo, a pesar de su buen hacer, la situación no es sencilla para el jugador. El Barça cuenta con una gran nómina de mediapuntas, lo que ha generado un evidente overbooking para jugar detrás de Lewandowski. Aunque Flick ha dejado clara al club su preferencia por tener una plantilla amplia y con profundidad, la realidad podría limitar las oportunidades de Torre para tener los minutos de calidad que necesita para seguir desarrollándose.

La dirección deportiva del club es consciente de esta situación y tiene claro que la prioridad es que ex del Racing de Santander continúe jugando y no quede relegado al banquillo. Por ello, Deco y su equipo controlarán si Torre no tiene minutos en los encuentros contra el Valencia y el Athletic para intervenir y sugerir una nueva cesión para el joven jugador.

EL GIRONA, ATENTO

En este contexto, el Girona se presenta de nuevo como una opción real para el cántabro. El club gironí está buscando reforzar la posición de mediapunta en los últimos días del mercado, y la posible vuelta de Torre se contempla con fuerza en Montilivi.

Para el joven sería una oportunidad de tener continuidad en un proyecto que ya conoce y que, a diferencia de la temporada pasada, no va sobrado de talento. Para el Girona, supondría sumar un jugador a la causa de calidad contrastada.

No obstante, más allá de intereses, el desenlace sobre el futuro de Pablo Torre dependerá de las decisiones que tome Flick en los próximos partidos, así como de las necesidades del mercado y el espacio salarial del que disponga el Barça.