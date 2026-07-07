FC BARCELONA
Pablo Torre se incorpora al Mallorca con su futuro en el aire
El cántabro se ha sometido este martes a las pruebas médicas, pero, como adelantó 'Última Hora de Mallorca', tiene una cláusula de salida si le llama un Primera
Nuevo curso en Mallorca tras el varapalo del descenso. Toca recuperar la categoría perdida en el cuadro bermellón, esta vez con Luis García al frente. El exfutbolista del Espanyol, que el curso pasado dirigió a la UD Las Palmas, dispondrá de una plantilla de alto nivel y de uno de los presupuestos más altos de Segunda A. En este arranque de semana han empezado ya los exámenes médicos protocolarios de arranque de curso. Este lunes apareció, por ejemplo, Jan Virgili.
El extremo, cuya claúsula de rescisión ha bajado tras consumarse el descenso de los 30 a los 12 millones de euros, podría regresar al Barça este verano. Sus agentes se reunieron con Deco hace unos días y la sintonía es buena. Además, el club azulgrana 'solo' tendría que abonar unos siete 'kilos', puesto que tiene el 40% de una futura venta del atacante.
Arranca Torre
Otro exazulgrana del Mallorca, Pablo Torre, ha aparecido este martes también para pasar las pertinentes pruebas médicas. Tal y como informó 'Última Hora de Mallorca', Torre tiene una cláusula en su contrato por la que, en caso de descenso, puede salir cedido a un Primera siempre que cubran su salario. Está cláusula, además, no caduca, está vigente todo el verano. Eso sí, en principio solo sería para la Liga española.
La idea del jugador sería la de seguir en la máxima categoría en España. Mientras, el Mallorca espera poder contar con él como una de las piezas clave para recuperar la división perdida. Torre salió traspasado al Barça el verano anterior. Cinco millones de euros pagó el Mallorca por el 50% del futbolista con el Barça guardándose la otra mitad de los derechos. Es decir, el club azulgrana mantenía un control importante sobre el futuro del centrocampista. En can Barça nunca nadie ha dudado del talento del ex del Racing y es por eso que no quiso la parcela deportiva desprenderse del todo de él y mantenerlo en el 'radar'.
Veremos cuál es el desenlace del asunto. En caso de cesión, obvio, el Barça no recibiría ningún monto económico (tiene ese 50% de sus derechos federativos). Tampoco está descartado un traspaso.
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