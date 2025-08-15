Pablo Torre, la historia de un desencuentro (con Hansi Flick)

Pablo Torre y el Barça se vuelven a ver las caras. El destino, en forma de calendario, ha querido que el primer partido oficial del conjunto azulgrana la temporada 2025/2026, el estreno liguero, se juegue en el Estadi de Son Moix. La casa del Real Mallorca y donde el centrocampista cántabro trata de relanzar su carrera tras una etapa como azulgrana que no ha sido como se esperaba. Pablo tiene una espina clavada y este sábado, a partir de las 19.30 horas, saldrá al césped con un extra de motivación, pues se marchó, respetuoso pero dolido por la falta de minutos con Hansi Flick. Esta fue la queja que verbalizó en una entrevista con SPORT que tuvo una gran repercusión el pasado 5 de junio, cuando el de Soto de la Marina estaba concentrado con la selección sub-21 y que anticipaba una salida inevitable.

Entrevista Pablo Torre

Pero, ¿por qué Pablo Torre no ha logrado establecerse en el FC Barcelona? Los motivos son múltiples, y para todos los gustos, pero ninguno de ellos tiene que ver ni con la calidad del futbolista, fuera de toda duda, ni con las ganas que del propio club de verle triunfar. De hecho, la secretaría técnica azulgrana luchó para conseguir una opción de recompra que permita en un futuro recuperar al centrocampista si, como muchos dentro del Barça piensan, se sale en Mallorca.

De la esperanza al ostracismo

La terrible competencia en la mediapunta ha sido uno de los factores clave para entender el poco protagonismo de Pablo Torre con Hansi Flick. Comprensible cuando hay futbolistas en la misma posición como Dani Olmo y Fermín, y cuando otras demarcaciones en las que poder encontrar espacio están ocupadas por jugadores del nivel de Pedri (en la sala de máquinas), Lamine y Raphinha (en los extremos).

Pero más difícil de asumir por el propio futbolista fue cuando creyó, a principio de temporada y tras enlazar una serie de partidos consecutivos como titular, que había encontrado por fin su sitio. O cuando empezó 2025 siendo el MVP en el partido copero en Barbastro... y de ahí pasó al ostracismo. Su gran lamento fue en todo momento que, cuando tuvo la oportunidad de jugar, lo hizo bien. Y así se lo hizo saber al propio Flick en una reunión entre ambos que no solucionó, ni mucho menos, su situación.

RCD Mallorca (X)

Sin rencor y con nuevas ilusiones

Pablo Torre no le guarda rencor al Barça, ha hecho muy buenos amigos y siempre perdurarán los grandes recuerdos. Pese al mal sabor de boca final, no hay que ponerlo todo en un mismo saco. Su primer año fue de adaptación y de difícil encaje en el sistema de Xavi Hernández. El egarense le llamó en persona para ficharle y siempre le defendió.

Después, la segunda temporada, llegó la cesión al Girona, que Pablo Torre aceptó para desarrollarse en la élite y regresar más fuerte al Barça. Se encontró a un equipo muy hecho y que 'voló' con Míchel, lo que le impidió tener más minutos. Pese a ello, el cántabro extrajo una valoración positiva.