Pablo Torre ya se encuentra como en casa

Se fue del Barça dolido por su situación en el club azulgrana con Hansi Flick y la sensación de que debía acertar al cien por cien en su nuevo destino. Pablo Torre eligió el Mallorca por muchos motivos, pero uno principal: el interés que le había mostrado Jagoba Arrasate en persona.

El cántabro priorizó la opción balear, que también le cuadraba al Barça, por delante de equipos que jugaban la Champions League. Pero la cuestión era encontrarse a gusto desde el primer día, como en casa, y lo está consiguiendo.

Entrevista Pablo Torre

Al margen de lo bien recibido en el vestuario, en el club y por la afición bermellona, Pablo tuvo la enorme suerte de que uno de sus grandes amigos de la infancia, el también futbolista Antonio Poo, ha fichado por la UE Porreres, cuadro mallorquín de Segunda RFEF que debutará contra el Barça Atlètic en el Johan Cruyff. Pablo Torre incluso fue a presenciar en directo su primer entrenamiento.

Por si fuera poco, acaba de aterrizar en el vestuario del Mallorca Mateo Joseph, cedido por el Leeds y que se decantó por este destino, entre otras cosas, por la amistad que une desde hace muchos años al delantero santanderino con Pablo Torre. Tras coincidir en la Rojita sub-21, seguirán siendo inseparables.