Pablo Torre, convencido de triunfar en el Barcelona

Pablo Torre no piensa en nada más que no sea un futuro en azulgrana. El jugador cántabro descarta su salida del Barcelona porque cree que no va estar mejor en ningún equipo que en el Barça. Como todo futbolista, Torre cree que podría jugar más pero es consciente de la enorme competencia en su puesto y, sobre todo, de lo mucho que está progresando desde que llegó a la Ciudad Condal como comprueban todos.

Le han llovido las ofertas , claro, pero no ha querido escuchar nada. El cántabro tiene paciencia y esperará su oportunidad. Mentalmente es un jugador fuerte y muy disciplinado y eso le ayuda a afrontar su papel actual en una plantilla, la del Barcelona con una competencia feroz en su demarcación. Pablo Torre aspira a triunfar algún día en el Barcelona. Su sueño continúa aquí, en el Barça.

El interés del Bournemouth

Como ya os contamos en SPORT, el Bournemouth es el equipo que ha mostrado más interés en incorporar a Pablo Torre en calidad de cedido con opción de compra antes del cierre del mercado de fichajes. El club inglés contactó con el FC Barcelona para conocer la disponibilidad del joven centrocampista ante la falta de minutos en el conjunto azulgrana esta temporada.

La relación entre ambas entidades es fluida, especialmente tras la reciente llegada del lateral Julián Araujo al Bournemouth. A pesar del interés de los ingleses, como decíamos, Torre no saldrá en esta ventana de invierno.

En lo que va de temporada, el mediapunta ha sumado 373 minutos de juego, logrando cuatro goles y tres asistencias. Sin embargo, la recuperación de varios centrocampistas lesionados, como Gavi y Frenkie de Jong, ha reducido considerablemente sus oportunidades en el equipo.