¿Dónde estaba Pablo Torre?

Sorprendió la ausencia del joven jugador en el Barça Atlétic-Castilla El centrocampista no ha aparecido mucho por el Johan Cruyff

No faltaba casi nadie en el palco del Johan Crufyf Stadium. Allí estaba casi toda la dirección deportiva (Deco está en Brasil) con Mateo Alemany al frente acompañado de Jordi Cruyff, Enric Masip o el directivo Joan Soler. Allí estaban todos los jugadores del filial que, por alguna razón u otra no podían jugar, como es el caso Ilias Akhomach, Victor Barbera, Julian Araujo o incluso el cedido Alex Valle, que vino de Andorra para ver a sus ex compañeros. Estaban también los jugadores del primer equipo Sergio Busquets, Ronald Araújo, Gavi, Alejandro Balde y Marcos Alonso.

Pimienta, en el Johan | David Ramínez

Estaban también Francisco Javier García Pimienta, entrenador de Las Palmas que ha ascendido a primera división, acompañado de otro futbolero como Mario Ruiz. Poca gente vinculada al fútbol base faltaban en la grada del Johan Cruyff en el partido que el Barcelona Atlétic disputó contra el Real Madrid Castilla en el primer encuentro de la eliminatoria de fase ascenso a segunda división.

La grada del Johan Cruyff | DAVID RAMINEZ

Sorprendió, eso sí, la ausencia de Pablo Torre, centrocampista que llegó a inicios de esta temporada al FC Barcelona con la idea de jugar en el primer equipo pero que, cuando fuese necesario, estaría con el filial para ir sumando minutos. Acaba la temporada y Pablo Torre ha disputado solo tres partidos con el Barcelona B pese a la disputa de un Mundial de por medio y que solo ha participado en siete partidos con el primer equipo.



| DAVID RAMÍREZ

Pablo Torre no solo no reforzó al equipo en este partido contra el filial del Madrid Castilla sino que tampoco en la grada como si hicieron muchos de sus compaños de club. Hubo quien tampoco se sorprendió tanto por su ausencia pues solo recuerdan haberlo visto por el Johan Cruyff en contadas ocasiones durante el presente curso.