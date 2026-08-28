FAMOSOS
Pablo Páez, padre de Gavi, sobre su fichaje por el Barça: "Siempre le ha gustado mucho el Barça. Cuando vinieron los equipos, no fuimos a ver Valdebebas o las instalaciones del Atlético. Él lo tenía claro"
El padre del centrocampista recuerda cómo su hijo eligió el FC Barcelona desde niño y repasa una trayectoria marcada por el talento precoz, el sacrificio familiar y el arraigo a Los Palacios
La historia de Pablo Martín Páez Gavira, Gavi, empieza en Los Palacios y Villafranca, el municipio sevillano donde el futbolista dio sus primeros pasos con el balón. Allí, según recuerdan sus vecinos, pasaba horas jugando solo en la calle, completamente abstraído en su mundo. Su primer entrenador, Manuel Vasco, conocido como Batalla, ya advertía que aquel niño tenía algo especial: "Hacía cosas que no son normales para un niño de seis años", recordaba en una entrevista.
El talento del joven centrocampista llamó pronto la atención del Real Betis, club que lo incorporó a su cantera y donde llegó a marcar 96 goles en categoría benjamín. Su nombre empezó a circular entre los grandes clubes del país.
El fichaje por el Barça: una elección sin dudas
El FC Barcelona se fijó en él durante un torneo en el Algarve, donde Gavi fue elegido mejor jugador. A pesar de recibir ofertas del Real Madrid y del Atlético de Madrid, el joven tenía una convicción firme. Su padre lo recuerda con claridad: "Me dijo, papá, aquí están los mejores, yo quiero jugar aquí. Tenía 11 añitos", explicó en SER Catalunya .
En esa misma entrevista, Pablo Páez explicó que a su hijo "Siempre le ha gustado mucho el Barça. Cuando vinieron los equipos, no fuimos a ver Valdebebas o las instalaciones del Atlético. Él lo tenía claro". Una declaración que resume la determinación del jugador desde niño.
La adaptación a Barcelona no fue sencilla. Gavi reconoció que los primeros meses en La Masia fueron duros, pero con el tiempo se integró y consolidó su sueño: "Siempre he sido del Barça, desde pequeño. Tenía claro que quería jugar allí. Tenía el sueño de jugar en el Camp Nou y lo he hecho realidad", recordaba el jugador.
El carácter de Los Palacios
En su pueblo, todos coinciden en que Gavi heredó la valentía y el ímpetu de su padre y su abuelo. "Ese chiquillo salió al abuelo… tenía cojones para todo", recordaba un vecino en el documento . Su garra, su competitividad y su forma de entender el juego ya eran visibles desde pequeño.
Incluso sus gestos actuales en el campo, los cordones desatados, la lengua en la mejilla, la mirada fija, son los mismos que mostraba cuando tenía seis años. "Vi otra vez esa imagen y pensé: igualito", confesó Manuel Vasco 'Batalla', su primer entrenador, al verlo jugar en el Pizjuán.
Un jugador que nunca ha dejado de ser Pablo
Aunque hoy es campeón del mundo con España y pieza importante del FC Barcelona, en Los Palacios siguen llamándolo Pablo. Allí conserva sus amistades de siempre y vuelve cada vez que puede. "Él es feliz con su balón y su arte", resume un vecino.
La historia de Gavi es la de un niño que eligió su camino muy pronto, que nunca dudó de su destino y que, como recuerda su padre, "lo que quiere es jugar al fútbol".
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